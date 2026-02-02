Мобілізація в Україні є законною та потрібною. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Для чого потрібна мобілізація?
Українці захищають країну від ворога, щоб родина, друзі, домівки, пам’ять предків і майбутнє залишалися вільними, а окупанти йшли з нашої землі.
У Міноборони стверджують, що мобілізація – це вимушена необхідність воєнного часу. Таким чином держава зберігає свою боєздатність, а військо має можливість замінювати виснажених бійців.
Без поповнення українське військо не зможе утримувати фронт, захищати міста в тилу, нарощувати ударні спроможності. Мобілізація – це справедливо. Коли одні громадяни воюють роками, а інші користуються всіма перевагами цивільного життя, це руйнує довіру та єдність,
– зазначили у відомстві.
Там кажуть, що правило мобілізації просте – це спільна відповідальність всіх українців.
Юридично мобілізація теж закріплена в Конституції та інших законодавчих документах. Так стаття 65 Конституції України говорить, що кожен громадянин повинен захищати державу в разі необхідності й, зокрема, в час війни. Інший документ, який закріплює необхідність призову людей до війська – це Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там визначені основні принципи мобілізації, її порядок та організацію.
Крім того, в Україні є Закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Згідно з цим документом врегульовано відносини між державою і громадянами щодо захисту України. Законодавці визначили й загальні засади проходження військової служби.
Мобілізація також регулюється відповідними указами Президента України, які затверджуються Верховною Радою.
Варто зазначити! Це не всі документи, згідно з якими мобілізація в Україні законна. Додаткове регулювання здійснюється іншими законами, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України.
Оголошення мобілізації та воєнного стану вводить в державі особливий період. Таким чином на час його дії змінюються правила роботи державних органів, місцевого самоврядування, економіки та українського війська. Ухилення від призову за мобілізацією в такому випадку є кримінальним правопорушенням.
Ухилення від мобілізації в Україні карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Відповідальність настає, коли людина отримала повістку, придатна до служби, але свідомо ігнорує службу. Адміністративний штраф передбачений лише за порушення правил військового обліку.
Мобілізація в Україні у 2026 році: що варто знати?
У лютому планується посилити контроль за військовим обліком та перевести мобілізаційні процедури в цифровий формат. Серед інших, призвати до війська можуть громадян, які раніше були зняті з військового обліку за станом здоров'я чи мав статус "обмежено придатного".
Оновлений список військовозобов'язаних, які не підлягають призову, почне діяти в лютому. Держава змінила мінімальну заробітну плату для отримання бронювання для працівників важливих підприємств. Вона має бути більшою за 21 617 гривень.
Територіальні центри комплектування найближчим часом планують перейти на електронний формат оповіщення про призов, що зменшить кількість паперових повісток.