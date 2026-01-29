Зокрема, це може відбутися вже з 1 лютого 2026 року. Про це пише УНІАН.

Дивіться також Як Україна повернула війну на територію Росії у 2025 році: від легендарної "Павутини" до ударів по заводах і НПЗ

Кого можуть призвати?

Під мобілізацію потрапляють чоловіки від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання і визнані придатними за станом здоров’я.

Зокрема, увага звернена на чоловіків 25 – 60 років без військового досвіду, тих, хто має військовий стаж чи перебуває в резерві.

Студенти 18 – 25 років призиваються лише за власним бажанням, якщо вони не мають статусу військовозобов’язаного.

Також під призов потрапили громадяни, які раніше були зняті з військового обліку за станом здоров'я, та ті, хто мав статус "обмежено придатний" – у випадках, якщо ВЛК визнала їх придатними до несення військової служби.

Окрім того, планується посилення контролю за військовим обліком і скорочення можливості для ухилення від служби. Всі ключові мобілізаційні процедури поетапно будуть переводити в цифровий формат.

Кому гарантована відстрочка у 2026 році?