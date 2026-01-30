Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Читайте також Цифровий геній на чолі Міноборони: який план у Федорова на війну і що він зробив у Мінцифрі за 6 років
Чим займатиметься Федоров?
Першим завданням для Михайла Федорова є "закриття неба": Зеленський вважає його пріоритетним незалежно від подальшого розвитку ситуації. Для цього президент залучив Повітряні сили, а також Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача ПС Анатолія Кривоножка.
Це їх завдання на сьогодні. Дуже складне, але тому воно і номер один,
– пояснив глава держави.
Другим завданням є розв'язання питання бусифікації.
Третім – поставити крапку у невирішених питаннях щодо контрактної армії, усіх форматів контрактів, які вже розроблені, щоб вони реально працювали.
Президент також підкреслив, що окремо стоїть питання дронів та заміщення артилерії, аби не переплачувати: не купувати одночасно й БпЛА, й артилерію, враховуючи обмеження бюджету.
Раніше так говорили військові: буде більше дронів – треба буде менше артилерії. Зараз запит, що дронів треба більше, артилерії також треба більше,
– додав Зеленський.
За його словами, це складне питання, зокрема через далекобійні снаряди, адже коротка артилерія вже не справляється з кілл-зоною.
Міноборони звернулося до SpaceX
Російські війська дедалі частіше застосовують ударні БпЛА, оснащені супутниковим зв'язком Starlink. За словами Михайла Федорова, вже за кілька годин після появи таких дронів команда Міноборони зв'язалась із компанією SpaceX.
За його словами, Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА.
Водночас міністр висловив подяку президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над протидією загрозі.