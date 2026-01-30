Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Чим займатиметься Федоров?

Першим завданням для Михайла Федорова є "закриття неба": Зеленський вважає його пріоритетним незалежно від подальшого розвитку ситуації. Для цього президент залучив Повітряні сили, а також Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача ПС Анатолія Кривоножка.

Це їх завдання на сьогодні. Дуже складне, але тому воно і номер один,

– пояснив глава держави.

Другим завданням є розв'язання питання бусифікації.

Третім – поставити крапку у невирішених питаннях щодо контрактної армії, усіх форматів контрактів, які вже розроблені, щоб вони реально працювали.

Президент також підкреслив, що окремо стоїть питання дронів та заміщення артилерії, аби не переплачувати: не купувати одночасно й БпЛА, й артилерію, враховуючи обмеження бюджету.

Раніше так говорили військові: буде більше дронів – треба буде менше артилерії. Зараз запит, що дронів треба більше, артилерії також треба більше,

– додав Зеленський.

За його словами, це складне питання, зокрема через далекобійні снаряди, адже коротка артилерія вже не справляється з кілл-зоною.

