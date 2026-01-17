Оформление доверенности в посольстве или консульстве Украины

Украинцы за рубежом могут оформить нотариально заверенную доверенность для использования в Украине двумя основными способами: через дипломатические учреждения Украины или у местного иностранного нотариуса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. Выбранный вариант влияет на дальнейшие формальности и сроки использования документа.

Основное преимущество этого способа – доверенность сразу действует в Украине и не требует перевода или легализации. Для оформления необходимо записаться на прием через сервис е-Консул, подготовить проект доверенности и лично прибыть в дипломатическое учреждение с пакетом документов и оплатить консульский сбор.

В то же время этот вариант не всегда удобен: во многих странах консульства перегружены, а дорога к ним может занимать значительное время, особенно если человек проживает не в столице.

Оформление доверенности у иностранного нотариуса

Альтернативой является обращение к местному нотариусу в стране пребывания. В таком случае доверенность оформляется в соответствии с законодательством этого государства и обычно на иностранном языке.

После этого документ необходимо перевести на украинский язык и, в зависимости от страны, легализовать. В некоторых государствах, в частности Польше и Чехии, легализация не нужна. В других странах Европы, а также в США, Канаде и Великобритании, на доверенность нужно проставить апостиль. Уже в Украине перевод доверенности заверяется нотариально, после чего документ можно полноценно использовать.

