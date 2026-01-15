Что делать, если наследственное имущество в оккупации?

В случае если наследственное имущество находится на временно оккупированной территории Украины, свидетельство о праве на наследство выдается по общим правилам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Эти правила определены Гражданским кодексом Украины, Законом Украины "О нотариате" и Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции от 22 февраля 2012 года № 296/5.

Факт того, что место открытия наследства может находиться на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия в полном объеме, не является основанием для отказа в оформлении наследства. В таком случае меняется только порядок совершения нотариальных действий: нотариус определяет альтернативное место открытия наследства и действует в соответствии с нормами действующего законодательства.

Согласно Гражданскому кодексу Украины местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя. Однако во время военного положения, если это место расположено на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, наследственное дело разрешено открыть у любого нотариуса независимо от места открытия наследства.

Важно! Статус населенного пункта или территории нотариус проверяет на основании Перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или которые являются временно оккупированными Российской Федерацией. Этот перечень утвержден приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28 февраля 2025 года № 376.

Если наследственное дело было открыто на временно оккупированной территории и его невозможно продолжить из-за отсутствия доступа к архивам или потери документов, любой государственный или частный нотариус может принять заявление наследника и продолжить ведение этого дела.

Обратите внимание! К заявлению о принятии наследства необходимо приложить свидетельство о смерти наследодателя, документы, подтверждающие родственные связи, а также правоустанавливающие документы на имущество и подтверждение государственной регистрации прав. Окончательный перечень документов зависит от конкретных обстоятельств наследственного дела.

Как принять или отказаться от наследства?

Для принятия или отказа от наследства законодательством установлен срок в шесть месяцев со дня смерти наследодателя. В то же время во время военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены действует специальная норма: если смерть была зарегистрирована позже чем через месяц после фактической даты смерти или объявления лица умершим, отсчет срока начинается со дня государственной регистрации смерти.

Это правило применяется как к наследству, открытой после введения военного положения, так и к наследству, открывшейся ранее, если срок для ее принятия не истек и свидетельство о праве на наследство не было выдано ни одному из наследников.

Свидетельство о праве на наследство выдается после завершения шестимесячного срока по месту открытия наследства или по альтернативному месту, определенным нотариусом в предусмотренных законом случаях.

На практике наследники могут столкнуться с дополнительными трудностями, в частности с необходимостью установления факта смерти на временно оккупированной территории, восстановления утраченных документов, подтверждения родственных отношений или признания права собственности на имущество, в том числе разрушенное в результате боевых действий. В решении таких вопросов помогают специалисты системы бесплатной юридической помощи.

Помните! Министерство юстиции Украины отмечает, что даже в условиях войны государство обеспечивает гражданам возможность реализовать свои наследственные права и получить надлежащую правовую защиту.

