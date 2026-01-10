Как устроиться на работу во время войны?

На время военного положения форма трудового договора определяется по соглашению сторон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда. При приеме на работу условие об испытательном сроке можно устанавливать для любой категории работников.

Работодатели имеют право заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры – как на период действия военного положения, так и для замещения временно отсутствующих сотрудников.

Закон также позволяет шире применять дистанционную и надомную формы работы. Дистанционные работники выполняют задачи в любом месте по собственному выбору, но должны поддерживать связь с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий. Надомная работа осуществляется по месту жительства или в другом определенном работником месте с закрепленной рабочей зоной или необходимыми техническими средствами.

Во время военного положения работодатель может временно перевести работника на другую работу, не предусмотренную трудовым договором, без его согласия. Такой перевод возможен только при условии, что работа не противопоказана по состоянию здоровья и осуществляется для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий или других угроз жизни и нормальным условиям существования людей. При этом оплата труда не может быть ниже средней зарплаты по предыдущему месту работы.

Обратите внимание! Изменение существенных условий труда и оплаты во время военного положения также имеет свои особенности. Работников уведомляют о таких изменениях не позднее момента их введения – сразу после принятия соответствующего решения работодателем, но до допуска к работе по новым условиям.

