С чего начать процедуру?

Государственная регистрация рождения, брака, расторжения брака, изменения имени или смерти осуществляется путем внесения актовых записей гражданского состояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Именно они являются основанием для первичной или повторной выдачи соответствующих свидетельств органами ГРАГС.

В Министерстве юстиции отмечают, что в условиях полномасштабной войны вопрос обновления актовых записей стал особенно актуальным. Из-за временной оккупации отдельных территорий утрачен доступ к бумажным архивам, а часть сведений может отсутствовать в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Процедуру обновления регулируют Закон Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" и соответствующие правила, утвержденные Минюстом. Восстановление возможно в случае отсутствия актовой записи, что подтверждается полной выпиской из Реестра или архивной справкой.

Заявления о восстановлении принимают отделы ДРАЦС, дипломатические и консульские учреждения Украины, а также ЦНАПы. Во время военного положения обратиться можно в любой отдел ГРАГС на подконтрольной территории, и отказывать в принятии заявления чиновники не имеют права.

Как подать заявление на восстановление?

Подать заявление могут лицо, в отношении которого составлена запись, его родители или законные представители, опекуны, наследники умершего, а также органы опеки и попечительства.

К заявлению прилагают документ, удостоверяющий личность, архивные справки (при наличии), другие документы или выписки, подтверждающие необходимые сведения. Полную выписку из Реестра об отсутствии записи запрашивает сам отдел ГРАГС. Документы на иностранном языке подаются вместе с заверенным переводом на украинский.

Обновление записей о браке, расторжении брака, смене фамилии или смерти возможно только при наличии подтверждающих документов или на основании решения суда. Если получить копии из-за оккупации невозможно, факт регистрации подтверждается действующими свидетельствами или выписками из Реестра без признаков подделки.

Помните! Акты гражданского состояния, зарегистрированные за рубежом, подтверждаются легализованными документами, а при необходимости - истребуются в рамках международных договоров. Решение суда об установлении факта государственной регистрации также является основанием для возобновления записи или проведения регистрации рождения или смерти.

После обновления записи заявителю повторно выдают или направляют свидетельство с пометками "Запись восстановлена" и "Повторно".

Для лиц с инвалидностью предусмотрены специальные условия подачи заявления: при участии свидетеля, с озвучиванием текста или с привлечением переводчика жестового языка, в том числе онлайн.

Важно! Рассмотрение заявления длится до трех месяцев с возможностью продления еще на три. Для обращений через дипломатические и консульские учреждения срок составляет до шести месяцев. По результатам заявителю предоставляют обоснованное решение - о возобновлении записи или об отказе с разъяснением права на судебное обжалование.

