Як зареєструвати дитину, якщо батько не вдома?

Батьки повинні зареєструвати дитину протягом одного місяця після народження. Для цього батьки мають звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи скористатися комплексною послугою "єМалятко" в застосунку Дія. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

В офіційному шлюбі дитину можна зареєструвати на підставі свідоцтва про шлюб. Тоді дитину запишуть на матір, а її чоловіка буде зазначатися як батько. Крім цього, потрібен документ з медичного закладу про народження дитини. Водночас, якщо у батька й матері однакове прізвище, то батько не обов'язково повинен бути присутнім на реєстрації.

У такому випадку для реєстрації дитини до органів ДРАЦС можуть звернутися мати дитини; її родичі або уповноважена особа; представник закладу охорони здоров’я чи установи, в які перебуває дитина.

Але іншою є ситуація, коли шлюб батьків не зареєстрований. Заява про визнання батьківства тоді вимагається від обох батьків. Проте не обов'язково подавати її разом. Один з батьків може подати документ у ДРАЦС, а інший нотаріально засвідчити свою заяву та надіслати її поштою.

Важливо! Якщо батько служить у військовій частині, то завірити його заяву має право командир чи уповноважена ним особа. Тобто батьку необов'язково шукати кваліфікованого нотаріуса.

Подати заяву можливо як до народження дитини, так і після. Тут закон чітко не розділяє терміни.

Якщо ж батько не подасть заяву, то мати самостійно може внести відомості про нього. Але прізвище дитини встановлюється за прізвищем матері, тому виникає проблема якщо вони різні. Також суд може визначити батьківство, щоб внести відповідні відомості про дитину.

Ще один важливий момент: якщо батько перебуває на службі, то він може подати заяву про визнання батьківства пізніше, коли повернеться. Тоді дані у свідоцтві про народження можуть змінити. Це дозволено нормами статті 134 Сімейного кодексу України.

Які документи потрібно мати при собі?

Серед основних документів для реєстрації дитини є:

медичний документ про народження дитини;

паспорт заявника;

якщо є, то свідоцтво про шлюб.

Інші документи, які можуть бути потрібні – це заява батька про визнання батьківства та згода, якщо в батьків різні прізвища.

Як в Україні можна встановити батьківство?

Ім’я батька у свідоцтві про народження можна змінити або за спільною заявою батьків, або на підставі рішення суду. Звертатися потрібно до органів ДРАЦС, ЦНАПу або консульських установ за кордоном. Така процедура зазвичай триває до трьох місяців.

Якщо чоловік не був у шлюбі з матір’ю дитини і помер, то встановити батьківство можна лише через суд. Якщо це відбувається, то дитина законно отримує право на соціальні виплати, пенсію у зв’язку з втратою годувальника та спадщину. Звернутися до суду можуть мати, опікун або сама дитина після повноліття.