Коли потрібно міняти ім'я батька?

Батьки зобов’язані зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного місяця від дня її народження, пише Мін'юст.

Після цьго батькам видається свідоцтво про народження дитини із вказаним у ньому ім'ям, іменем по батькві та прізвищем новонародженого.

Та з часом батьки можуть змінити відомості у свідоцтві. Зазвичай це відбувається:

  • Добровільно. Коли біологічний батько хоче офіційно визнати дитину, і мати з цим згодна.

  • Через суд. Якщо батьківство доводиться у судовому порядку або встановлюється факт батьківства.

Важливо! Якщо у свідоцтві вже вписаний інший чоловік (наприклад, колишній чоловік матері), ДРАЦС відмовить у змінах, допоки суд не виключить відомості про попереднього "батька" з актового запису, пише Дебет-Кредит.

Куди звертатися і які документи потрібні?

Завдяки спрощенню процедур на час воєнного стану, батьки не прив'язані до місця реєстрації дитини. Подати заяву можна:

  • у будь-який відділ ДРАЦС на підконтрольній території.

  • через ЦНАП.

  • за кордоном – у дипломатичних установах чи консульствах України.

Для процедури знадобляться такі документи:

  • Спільна заява батьків (або заява одного з них на підставі рішення суду).

  • Паспорти (можна використовувати е-паспорти в "Дії").

  • Свідоцтво про народження дитини, яке підлягає заміні.

  • Рішення суду (якщо батьківство визнавалося примусово).

Якщо один із батьків перебуває далеко, він може надіслати свою заяву поштою, проте вона має бути обов'язково засвідчена нотаріусом. За кордоном ці ж функції виконують українські дипломатичні представництва.

Зауважте! За загальним правилом, термін розгляду заяви складає до 3 місяців. У складних випадках цей строк можуть продовжити ще на 3 місяці. За кордоном розгляд може тривати до пів року. Після внесення змін старе свідоцтво анулюється, а батьки отримують нове, де у графі "батько" будуть вказані актуальні дані.

Як зареєструвати дитину після народження?

  • Зареєструвати народження дитини батьки можуть, звернувшись із заявою до органу ДРАЦС за місцем проживання. Таке право також мають інші законні представники – за умови наявності документів, що підтверджують факт народження та перебування дитини під наглядом медичного закладу, а також довідки про місце її проживання.

  • Під час дії воєнного стану державна реєстрація актів цивільного стану здійснюється у будь-якому відділі ДРАЦС на підконтрольній Україні території – незалежно від місця проживання заявника.

  • Для реєстрації народження необхідно подати один із документів, що підтверджує появу дитини на світ. Це може бути електронний медичний висновок про народження, сформований у системі охорони здоров’я, паперове медичне свідоцтво встановленої форми, довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу або ж документ іноземної держави, належним чином легалізований відповідно до законодавства чи міжнародних договорів України.

  • Окрім цього, обов’язковими є паспортні документи батьків або одного з них, а також особи, яка подає заяву на реєстрацію.