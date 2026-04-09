Які виплати на дітей можна отримати у 2026 році?

Раніше грошові виплати нараховувалися лише після набуття дитиною такого статусу, про що йдеться на сайті Міністерства юстиції України.

Через це виникав ризик, що особа може опинитися в інтернаті, бо родини, які хотіли б взяти дитину на тимчасове перебування, не завжди могли забезпечити необхідні умови та догляд. Саме для таких випадків передбачена державна допомога під назвою "Дитина не одна".

Вона призначається людині, до родини якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування. Крім того, вона повинні постійно проживати в Україні.

Дитина віком від 14 до 18 років може звернутися за допомогою самостійно, якщо:

навчається за денною або дуальною формою; має зареєстроване місце проживання окремо від особи, у якої проживає.

Допомогу можуть призначити, якщо батьки дитини:

померли або загинули;

перебувають на тимчасово окупованій території або в оточенні;

зникли безвісти;

перебувають у полоні;

позбавлені особистої свободи органами Росії.

Також допомога призначається у разі тимчасового влаштування дитини до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу,

– уточнили у відомстві.

Допомога становить:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (до 6 років – 7 042,5 гривні, від 6 до 18 років – 8 780 гривень); 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю відповідного віку (до 6 років – 9 859,5 гривень, від 6 до 18 років – 12 292 гривень).

Нагадаємо! Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, діти віком до 6 років можуть отримати 2 817 гривень, а діти віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень.

Заяву про призначення допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України особисто, через орган місцевого самоврядування, ЦНАП або надіслати поштою.

До заяви додаються:

свідоцтво про народження дитини (за потреби);

копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини;

медичний висновок (якщо дитина має інвалідність).

Допомога призначається з першого числа місяця подання заяви на період тимчасового влаштування дитини, але не більше ніж на 6 місяців,

– наголосили у Мін'юсті.

Важливо! Допомога є власністю дитини. Гроші мають використовуватися лише на її утримання та виховання.

