Какие выплаты на детей можно получить в 2026 году?
Ранее денежные выплаты начислялись только после приобретения ребенком такого статуса, о чем говорится на сайте Министерства юстиции Украины.
Из-за этого возникал риск, что лицо может оказаться в интернате, потому что семьи, которые хотели бы взять ребенка на временное пребывание, не всегда могли обеспечить необходимые условия и уход. Именно для таких случаев предусмотрена государственная помощь под названием "Ребенок не один".
Она назначается человеку, в семью которого временно устроен ребенок, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки. Кроме того, он должны постоянно проживать в Украине.
Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может обратиться за помощью самостоятельно, если:
- учится на дневной или дуальной форме;
- имеет зарегистрированное место жительства отдельно от лица, у которого проживает.
Помощь могут назначить, если родители ребенка:
- умерли или погибли;
- находятся на временно оккупированной территории или в окружении;
- пропали без вести;
- находятся в плену;
- лишены личной свободы органами России.
Также помощь назначается в случае временного устройства ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа,
– уточнили в ведомстве.
Помощь составляет:
- 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (до 6 лет – 7 042,5 гривны, от 6 до 18 лет – 8 780 гривен);
- 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью соответствующего возраста (до 6 лет – 9 859,5 гривен, от 6 до 18 лет – 12 292 гривен).
Напомним! Согласно Государственному бюджету на 2026 год, дети в возрасте до 6 лет могут получить 2 817 гривен, а дети в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.
Заявление о назначении пособия нужно подать в Пенсионный фонд Украины лично, через орган местного самоуправления, ЦНАП или отправить по почте.
К заявлению прилагаются:
- свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
- копия приказа службы по делам детей о временном устройстве ребенка;
- медицинское заключение (если ребенок имеет инвалидность).
Помощь назначается с первого числа месяца подачи заявления на период временного устройства ребенка, но не более чем на 6 месяцев,
– отметили в Минюсте.
Важно! Помощь является собственностью ребенка. Деньги должны использоваться только на его содержание и воспитание.
