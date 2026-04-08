Что должны знать украинские пенсионеры?

Эти люди должны были пройти физическую идентификацию до апреля, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

Проверить наличие важного сообщения можно через приложение ПФУ или портал электронных услуг. Для этого следует нажать на вкладку "Сообщение" (она есть как в приложении, так в личном кабинете) и ознакомиться с обращением.

ПФУ уже прислал сообщение пенсионерам, которые должны были выполнить это условие. В частности следует проверить, предоставлено ли сообщение о неполучении выплат от органов пенсионного обеспечения России.

Пройти физическую идентификацию можно в частности следующим образом:

подать заявление на видеозвонок; войти на веб-портал через Дія.Підпис; или посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Если эти шаги выполнены – ваша информация обрабатывается!

– заверили в ПФУ.

Если человек успел все сделать до 20 числа – выплаты поступят в этом месяце.

Но если позже – уже только в следующем месяце.

У Минсоцполитики объяснили: раньше сообщать о неполучении российских выплат нужно было до 31 декабря. Но из-за объективных обстоятельств некоторые люди не смогли сделать этого вовремя

Правительство в феврале 2026 года продлило срок подачи уведомления до 1 апреля 2026 года.

Подать такое уведомление можно по почте, в сервисном центре, дистанционно или через видеоконференцию. То же касается и прохождения физической идентификации.

Обратите внимание! Украинцы, находящиеся за пределами страны, могут пройти процедуру подтверждения личности через дипломатические учреждения.

