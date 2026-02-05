Что могут изменить для пенсионеров и получателей соцвыплат?

Поэтому есть немало случаев непрохождения физической идентификации, поэтому украинцы обращаются в сервисные центры ПФУ, о чем отметили в Верховной Раде.

Во вторник, 3 февраля, состоялось совещание с участием Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, представителей всех депутатских фракций и групп, которое посвящено ситуации с образованием очередей в органах Пенсионного фонда. Во время совещания была обсуждена критическая ситуация, которая сложилась с очередями и массовым прекращением выплат пенсий внутренне перемещенным лицам.

Комитет предлагает немедленно продлить срок прохождения физической идентификации до 1 июля 2026 года для всех категорий, на которых распространяется Постановление КМУ №299. Также есть предложение автоматически возобновить выплату пенсий с 1 января 2026 года всем лицам, которым она была прекращена из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года.

Продление срока физической идентификации для получателей социальных выплат позволит:

избежать очередей;

остановки выплат;

обеспечить непрерывность финансовой поддержки уязвимых категорий граждан;

дать дополнительное время (6 месяцев) на подтверждение документов людям, находившимся на ВОТ или в зонах активных боевых действий.

Также в Украине хотят четко разграничить функции фронт- и бэк-офиса. Например, управления социальной защиты населения и ЦПАУ должны стать основными фронт-офисами: принимать, документы, проводить первичную идентификацию и тому подобное. Тогда как Пенсионный фонд остается бэк-офисом: принимает окончательное решение, проводит перерасчеты и непосредственно осуществляет выплаты пенсий и страховых выплат.

Также Комитет предлагает принять следующие меры:

Срочно увеличить количество рабочих окон и операторов в сервисных центрах ПФУ минимум вдвое в наиболее проблемных регионах.

Выделить дополнительное бюджетное финансирование на доукомплектование кадрами, техникой и помещениями Пенсионных фондов.

Ввести дополнительные мобильные и выездные бригады для идентификации и возобновления выплат маломобильным группам, ВПЛ и лицам пожилого возраста.

Ввести по всей стране реальную электронную очередь с распределением мест, SMS-сообщениями и возможностью записи онлайн.

Публично обнародовать план мероприятий по прохождению физической идентификации.

Проработать механизм идентификации лиц.

Напомним, что пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, должны были пройти до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Об этом сообщали в Пенсионном фонде.

В случае если пенсионер или получатель страховых выплат не прошел физическую идентификацию в течение календарного года, это не является основанием для отмены решения о назначении пенсии или страховой выплаты,

– говорится на сайте ПФУ.

Обратите внимание! Выплату автоматически возобновят после прохождения такой идентификации.

