Почему Лубинец критикует идентификацию?
По словам омбудсмена, на учете сейчас находятся более 1.3 миллиона пенсионеров ВПО, и им массово не выплатили пенсию в начале года, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Лубинца.
Смотрите также Мужчине отказали в оформлении пенсии: какая проблема была в трудовой
Без пенсии осталась даже мать уполномоченного. Женщина ранее выехала из Волновахи Донецкой области из-за российских обстрелов, переехала в другой город и получила справку ВПЛ. К этому времени она без проблем получала пенсию, но в январе выплаты не начислили.
Как оказалось, пенсию приостановили из-за того, что женщина не прошла процедуру идентификации в Пенсионном фонде. Это можно было сделать на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис".
А теперь вопрос. Как много пенсионеров разбираются в смартфонах и могут сделать и поставить электронную подпись? Представили этот процесс? Я вам отвечу – очень мало! Все остальные физически пошли в отделение ПФУ,
– написал Лубинец.
При этом многие ВПЛ якобы узнали о новых требованиях уже тогда, когда не получили пенсию на счет.
В результате, по его словам, в органах Пенсионного фонда возникли очереди, люди паниковали, а работа ПФУ была фактически парализована.
Омбудсмен раскритиковал информационную работу по идентификации, назвав ее "нелепой бюрократической процедурой", которая поставила под угрозу права миллионов людей.
Моя позиция проста: люди не должны доказывать государству то, что государство может проверить само. Нельзя заставлять людей проходить новые сложные процедуры, если у государства уже есть реестры ВПЛ, данные о месте жительства и все необходимые базы,
– подчеркнул Лубинец.
Заметьте! Он обратился к правительству с требованием упростить процедуру идентификации и продлить ее сроки, а также максимально использовать государственные реестры подтверждения данных пенсионеров.
Что ответили в Минсоцполитики на критику?
На критику ответил министр социальной политики Денис Улютин. Политик заявил, что информация об остановке выплат для 1,3 миллиона пенсионеров не соответствует действительности.
На 1 января, по его словам, пенсии перестали выплачивать 337 тысячам пенсионеров по двум причинам:
- они не прошли идентификацию до 31 декабря 2025 года;
- не подали уведомление, что не получают пенсию от России.
При этом с начала года части пенсионеров уже возобновили выплаты, еще 48 тысяч граждан начнут снова получать свою пенсию в феврале.
Физическая идентификация – это общепринятая мировая практика. В условиях войны она необходима, чтобы государство, в том числе в рамках международных финансовых обязательств, была уверена: выплату получает именно тот, кому она предназначена,
– подчеркнул Улютин.
Важно! Как отмечают в Минсоцполитики, пока без подтверждения остаются дела пенсионеров, в которых местом выплат указаны населенные пункты на оккупированных территориях, или те, кто выехал из оккупации, но не указал неполучение выплат из России.
Как возобновить выплату пенсии?
Чтобы возобновить пенсионные выплаты, необходимо пройти идентификацию или подтвердить Пенсионному фонду, что средства от России не поступали. Это можно сделать онлайн с помощью Дія.Підпису через вебпортал или мобильное приложение ПФУ, во время видеоидентификации, лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.
Сообщить о неполучении выплат от РФ можно через кабинет на веб-портале ПФУ, во время видеоидентификации, в отделении Пенсионного фонда или по почте, если человек находится за границей.
Проверить дату последней идентификации пенсионер может на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении ПФУ в сервисе "Моя идентификация".