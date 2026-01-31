Почему Лубинец критикует идентификацию?

По словам омбудсмена, на учете сейчас находятся более 1.3 миллиона пенсионеров ВПО, и им массово не выплатили пенсию в начале года, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Лубинца.

Без пенсии осталась даже мать уполномоченного. Женщина ранее выехала из Волновахи Донецкой области из-за российских обстрелов, переехала в другой город и получила справку ВПЛ. К этому времени она без проблем получала пенсию, но в январе выплаты не начислили.

Как оказалось, пенсию приостановили из-за того, что женщина не прошла процедуру идентификации в Пенсионном фонде. Это можно было сделать на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис".

А теперь вопрос. Как много пенсионеров разбираются в смартфонах и могут сделать и поставить электронную подпись? Представили этот процесс? Я вам отвечу – очень мало! Все остальные физически пошли в отделение ПФУ,

– написал Лубинец.

При этом многие ВПЛ якобы узнали о новых требованиях уже тогда, когда не получили пенсию на счет.

В результате, по его словам, в органах Пенсионного фонда возникли очереди, люди паниковали, а работа ПФУ была фактически парализована.

Омбудсмен раскритиковал информационную работу по идентификации, назвав ее "нелепой бюрократической процедурой", которая поставила под угрозу права миллионов людей.

Моя позиция проста: люди не должны доказывать государству то, что государство может проверить само. Нельзя заставлять людей проходить новые сложные процедуры, если у государства уже есть реестры ВПЛ, данные о месте жительства и все необходимые базы,

– подчеркнул Лубинец.

Заметьте! Он обратился к правительству с требованием упростить процедуру идентификации и продлить ее сроки, а также максимально использовать государственные реестры подтверждения данных пенсионеров.

Что ответили в Минсоцполитики на критику?

На критику ответил министр социальной политики Денис Улютин. Политик заявил, что информация об остановке выплат для 1,3 миллиона пенсионеров не соответствует действительности.

На 1 января, по его словам, пенсии перестали выплачивать 337 тысячам пенсионеров по двум причинам:

они не прошли идентификацию до 31 декабря 2025 года;

не подали уведомление, что не получают пенсию от России.

При этом с начала года части пенсионеров уже возобновили выплаты, еще 48 тысяч граждан начнут снова получать свою пенсию в феврале.

Физическая идентификация – это общепринятая мировая практика. В условиях войны она необходима, чтобы государство, в том числе в рамках международных финансовых обязательств, была уверена: выплату получает именно тот, кому она предназначена,

– подчеркнул Улютин.

Важно! Как отмечают в Минсоцполитики, пока без подтверждения остаются дела пенсионеров, в которых местом выплат указаны населенные пункты на оккупированных территориях, или те, кто выехал из оккупации, но не указал неполучение выплат из России.

Как возобновить выплату пенсии?