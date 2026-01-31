Чому Лубінець критикує ідентифікацію?

За словами омбудсмена, на обліку наразі знаходяться понад 1.3 мільйона пенсіонерів ВПО, і їм масово не виплатили пенсію на початку року, передає 24 Канал з посиланням на допис Лубінця.

Без пенсії залишилася навіть мати уповноваженого. Жінка раніше виїхала з Волновахи на Донеччині через російські обстріли, переїхала в інше місто й отримала довідку ВПО. До цього часу вона без проблем отримувала пенсію, але в січні виплати не нарахували.

Як виявилося, пенсію призупинили через те, що жінка не пройшла процедуру ідентифікації у Пенсійному фонді. Це можна було зробити на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис".

А тепер питання. Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім – дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ,

– написав Лубінець.

При цьому багато ВПО нібито дізналися про нові вимоги вже тоді, коли не отримали пенсію на рахунок.

У результаті, за його словами, в органах Пенсійного фонду виникли черги, люди панікували, а робота ПФУ була фактично паралізована.

Омбудсмен розкритикував інформаційну роботу щодо ідентифікації, назвавши її "недолугою бюрократичною процедурою", яка поставила під загрозу права мільйонів людей.

Моя позиція проста: люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама. Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази,

– наголосив Лубінець.

Зауважте! Він звернувся до уряду із вимогою спростити процедуру ідентифікації та продовжити її терміни, а також максимально використовувати державні реєстри підтвердження даних пенсіонерів.

Що відповіли у Мінсоцполітики на критику?

На критику відповів міністр соціальної політики Денис Улютін. Політик заявив, що інформація про зупинку виплат для 1,3 мільйона пенсіонерів не відповідає дійсності.

На 1 січня, за його словами, пенсії перестали виплачувати 337 тисячам пенсіонерів з двох причин:

вони не пройшли ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;

не подали повідомлення, що не отримують пенсію від Росії.

При цьому з початку року частині пенсіонерів вже поновили виплати, ще 48 тисяч громадян почнуть знову отримувати свою пенсію у лютому.

Фізична ідентифікація – це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена,

– наголосив Улютін.

Важливо! Як зазначають у Мінсоцполітики, наразі без підтвердження залишаються справи пенсіонерів, у яких місцем виплат вказані населені пункти на окупованих територіях, або ті, хто виїхав з окупації, але не вказав неотримання виплат з Росії.

Як відновити виплату пенсії?