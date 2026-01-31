Чому Лубінець критикує ідентифікацію?
За словами омбудсмена, на обліку наразі знаходяться понад 1.3 мільйона пенсіонерів ВПО, і їм масово не виплатили пенсію на початку року, передає 24 Канал з посиланням на допис Лубінця.
Без пенсії залишилася навіть мати уповноваженого. Жінка раніше виїхала з Волновахи на Донеччині через російські обстріли, переїхала в інше місто й отримала довідку ВПО. До цього часу вона без проблем отримувала пенсію, але в січні виплати не нарахували.
Як виявилося, пенсію призупинили через те, що жінка не пройшла процедуру ідентифікації у Пенсійному фонді. Це можна було зробити на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис".
А тепер питання. Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім – дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ,
– написав Лубінець.
При цьому багато ВПО нібито дізналися про нові вимоги вже тоді, коли не отримали пенсію на рахунок.
У результаті, за його словами, в органах Пенсійного фонду виникли черги, люди панікували, а робота ПФУ була фактично паралізована.
Омбудсмен розкритикував інформаційну роботу щодо ідентифікації, назвавши її "недолугою бюрократичною процедурою", яка поставила під загрозу права мільйонів людей.
Моя позиція проста: люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама. Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази,
– наголосив Лубінець.
Зауважте! Він звернувся до уряду із вимогою спростити процедуру ідентифікації та продовжити її терміни, а також максимально використовувати державні реєстри підтвердження даних пенсіонерів.
Що відповіли у Мінсоцполітики на критику?
На критику відповів міністр соціальної політики Денис Улютін. Політик заявив, що інформація про зупинку виплат для 1,3 мільйона пенсіонерів не відповідає дійсності.
На 1 січня, за його словами, пенсії перестали виплачувати 337 тисячам пенсіонерів з двох причин:
- вони не пройшли ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;
- не подали повідомлення, що не отримують пенсію від Росії.
При цьому з початку року частині пенсіонерів вже поновили виплати, ще 48 тисяч громадян почнуть знову отримувати свою пенсію у лютому.
Фізична ідентифікація – це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена,
– наголосив Улютін.
Важливо! Як зазначають у Мінсоцполітики, наразі без підтвердження залишаються справи пенсіонерів, у яких місцем виплат вказані населені пункти на окупованих територіях, або ті, хто виїхав з окупації, але не вказав неотримання виплат з Росії.
Як відновити виплату пенсії?
Щоб поновити пенсійні виплати, необхідно пройти ідентифікацію або підтвердити Пенсійному фонду, що кошти від Росії не надходили. Це можна зробити онлайн за допомогою Дія.Підпису через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, під час відеоідентифікації, особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.
Повідомити про неотримання виплат від РФ можна через кабінет на вебпорталі ПФУ, під час відеоідентифікації, у відділенні Пенсійного фонду або поштою, якщо людина перебуває за кордоном.
Перевірити дату останньої ідентифікації пенсіонер може на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку ПФУ у сервісі "Моя ідентифікація".