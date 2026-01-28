Почему отказали в оформлении пенсии?

О том, что может быть не так с трудовой книжкой, говорится в решении суда по соответствующему делу.

Мужчина, который решал вопрос с перерасчетом пенсии и обратился в Пенсионный фонд Полтавской области, – получил отказ в оформлении выплат по возрасту.

Решение объяснили тем, что в справке за период работы в колхозе ФИО заявителя написали сокращенно. Кроме того, устно в местном пенсионном фонде мужчине объяснили, что трудовая написана на русском языке, а потому это несоответствие паспортным данным.

Решить этот вопрос невозможно, потому что трудовые, которые имеет человек, выдавали еще в СССР. Один из документов – в Горловке, сейчас это оккупированная территория. Архивная справка, которую составили на основе документов из архива и собственных данных от истца – не является абсолютным подтверждением.

Поэтому перед тем, как подать обновленное заявление на перерасчет пенсии, мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы подтвердить личность в собственных документах.

Что решил суд?

Иск мужчины о факте принадлежности ему документов, в частности трудовой книжки заполненной на русском языке, – удовлетворили.

Речь идет о подтверждении личности, предоставление документам юридического значения и факта их принадлежности истцу.

Когда пенсионерам могут не платить пенсию?

В то же время главное управление ПФУ Винницкой области пишет об основных причинах, при которых выплата пенсии может прекратиться.

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу и если это место не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица пропавшего без вести при особых обстоятельствах, соответствии с законом;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Что еще известно о пенсионных выплатах?

В ближайшее время в Украине планируют запустить реформу пенсионной системы, чтобы повысить уровень выплат. В частности речь идет об обновлении солидарной системы, замены спецпенсий профессиональными выплатами и введение добровольной накопительной пенсии.

В то же время в Минсоцполитики анонсировали, что пенсии ниже 6 тысяч гривен в Украине не будет. И возникает вопрос, хватит ли нам хватит ли нам ресурса на такой план.