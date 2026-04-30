Можно ли уйти на пенсию при стаже 17 лет?
В этом году, имея стаж 17 лет, можно уйти на пенсию, сообщает Пенсионный фонд.
Читайте также Именно им увеличат пенсию после 65 лет: это должны знать все украинцы
Нужно понимать, что для выхода на пенсию, необходимо приобрести определенный минимум стажа. Сейчас требования следующие:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Соответственно, при наличии 17 лет стажа, лицо может уйти на пенсию только в 65 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:
- лицо идет на пенсию на общих условиях;
- имело зарплату – 10 тысяч гривен.
Обратите внимание! Расчеты проходят через пенсионный калькулятор.
При указанных условиях, пенсия будет составлять ориентировочно – 1,9 тысячи гривен. Однако в реальности она будет больше.
Какой размер пенсии при стаже 17 лет в 2026 / Скриншот Пенсионный калькулятор
Какая будет пенсия, если по расчетам она меньше минималки?
Как в приведенном примере, иногда пенсия может быть меньше чем установленная минималка. Речь идет именно о результате расчетов. В таком случае ПФУ может дотянуть пенсию, сообщает Пенсионный фонд.
То есть, выплата будет искусственно увеличена до минимального установленного значения. В указанном случае, это – 3 406 гривен.
Что должны знать пенсионеры в 2026 году?
Пенсионеры могут рассчитывать на предоставление ряда льгот. В частности, бесплатный проезд в части городского транспорта. Например, маршрутках. Также эта льгота распространяется на пригородный железнодорожный транспорт.
Украинские пенсионеры могут почувствовать увеличение выплат не только благодаря перерасчету или индексации. Также рост пенсии происходит из-за начисления разного рода доплат. Например, по возрасту. Сейчас эта доплата от 300 до 570 гривен. Ее размер зависит от возраста лица.