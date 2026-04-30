Чи можна піти на пенсію при стажі 17 років?

Цьогоріч, маючи стаж 17 років, можна піти на пенсію, повідомляє Пенсійний фонд.

Потрібно розуміти, що для виходу на пенсію, необхідно набути визначений мінімум стажу. Наразі вимоги такі:

аби піти на пенсію в 60 років потрібно щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, при наявності 17 років стажу, особа може піти на пенсію лише в 65 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:

особа йде на пенсію на загальних умовах;

мала зарплату – 10 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Розрахунки проходять через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, пенсія складатиме орієнтовно – 1,9 тисячі гривень. Проте в реальності вона буде більша.



Який розмір пенсії при стажі 17 років у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Яка буде пенсія, якщо за розрахунками вона менше мінімалки?

Як у наведеному прикладі, інколи пенсія може бути менше ніж встановлена мінімалка. Йдеться саме про результат розрахунків. В такому випадку ПФУ може дотягнути пенсію, повідомляє Пенсійний фонд.

Тобто, виплата буде шучно збільшена до мінімального встановленого значення. У вказаному випадку, це – 3 406 гривень.

