Как стаж влияет на время выхода на пенсию?
Возраст выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа, сообщает ПФУ.
Читайте также Еще одна категория украинцев получит популярную надбавку: дополнительные 2 600 гривен ежемесячно
Сейчас эти требования следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, минимум составляет – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 года страхового стажа.
Обратите внимание! Требования к количеству стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти до 2028 года, сообщает 7eminar.
37 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:
- лицо имело доход 10 000 гривен;
- идет на заслуженный отдых на общих условиях.
Если учитывать приведенные выше данные, пенсионная выплата составит ориентировочно – 4 тысячи гривен.
Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Какие еще нюансы важно знать, при выходе на пенсию?
Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Также эта льгота распространяется на пригородную железную дорогу, то есть, например, электрички.
Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсии в будущем. В частности, благодаря индексации или перерасчету. Например, как это произошло в апреле. Именно в этот период был осуществлен перерасчет пенсий, что коснулся исключительно работающих пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Или же процедура проводилась в случае, когда с последнего перерасчета (назначения) выплаты прошло не менее 2 лет.