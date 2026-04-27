Как стаж влияет на время выхода на пенсию?

Возраст выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа, сообщает ПФУ.

Сейчас эти требования следующие:

  • для выхода на пенсию в 60 лет, минимум составляет – 33 года страхового стажа;
  • в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;
  • в 65 лет – 15 года страхового стажа.

Обратите внимание! Требования к количеству стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти до 2028 года, сообщает 7eminar.

37 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:

  • лицо имело доход 10 000 гривен;
  • идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Если учитывать приведенные выше данные, пенсионная выплата составит ориентировочно – 4 тысячи гривен.

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Какие еще нюансы важно знать, при выходе на пенсию?

  • Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Также эта льгота распространяется на пригородную железную дорогу, то есть, например, электрички.

  • Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсии в будущем. В частности, благодаря индексации или перерасчету. Например, как это произошло в апреле. Именно в этот период был осуществлен перерасчет пенсий, что коснулся исключительно работающих пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Или же процедура проводилась в случае, когда с последнего перерасчета (назначения) выплаты прошло не менее 2 лет.