Как стаж влияет на время выхода на пенсию?

Возраст выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа, сообщает ПФУ.

Сейчас эти требования следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет , минимум составляет – 33 года страхового стажа;

, минимум составляет – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;

минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 года страхового стажа.

Обратите внимание! Требования к количеству стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти до 2028 года, сообщает 7eminar.

37 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:

лицо имело доход 10 000 гривен;

идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Если учитывать приведенные выше данные, пенсионная выплата составит ориентировочно – 4 тысячи гривен.

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

