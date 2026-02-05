Що можуть змінити для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат?

Тому є чимало випадки непроходження фізичної ідентифікації, тому українці звертаються до сервісних центрів ПФУ, про що зазначили у Верховній Раді.

У вівторок, 3 лютого, відбулася нарада за участю Першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, представників усіх депутатських фракцій та груп, яка присвячена ситуації з утворенням черг в органах Пенсійного фонду. Під час наради було обговорено критичну ситуацію, яка склалась з чергами та масовим припиненням виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам.

Комітет пропонує негайно продовжити термін проходження фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року для всіх категорій, на яких поширюється Постанова КМУ №299. Також є пропозиція автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року усім особам, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.

Подовження терміну фізичної ідентифікації для одержувачів соціальних виплат дозволить:

уникнути черг;

зупинки виплат;

забезпечити безперервність фінансової підтримки вразливих категорій громадян;

дати додатковий час (6 місяців) на підтвердження документів людям, що перебували на ТОТ або в зонах активних бойових дій.

Також в Україні хочуть чітко розмежувати функції фронт- та бек-офісу. Наприклад, управління соціального захисту населення та ЦНАП мають стати основними фронт-офісами: приймати, документи, проводити первинну ідентифікацію тощо. Тоді як Пенсійний фонд залишається бек-офісом: приймає остаточне рішення, проводить перерахунки та безпосередньо здійснює виплати пенсій та страхових виплат.

Також Комітет пропонує вжити таких заходів:

Терміново збільшити кількість робочих вікон та операторів у сервісних центрах ПФУ щонайменше вдвічі у найбільш проблемних регіонах.

Виділити додаткове бюджетне фінансування на доукомплектування кадрами, технікою та приміщеннями Пенсійних фондів.

Запровадити додаткові мобільні та виїзні бригади для ідентифікації та поновлення виплат маломобільним групам, ВПО та особам похилого віку.

Запровадити по всій країні реальну електронну чергу з розподілом місць, SMS-повідомленнями та можливістю запису онлайн.

Публічно оприлюднити план заходів щодо проходження фізичної ідентифікації.

Опрацювати механізм ідентифікації осіб.

Нагадаємо, що пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, мали пройти до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Про це повідомляли у Пенсійному фонді.

У разі якщо пенсіонер або отримувач страхових виплат не пройшов фізичну ідентифікацію впродовж календарного року, це не є підставою для скасування рішення про призначення пенсії чи страхової виплати,

– йдеться на сайті ПФУ.

Зверніть увагу! Виплату автоматично поновлять після проходження такої ідентифікації.

Що відомо про ситуацію з припиненням виплат?