Чи можуть пенсіонери не сплачувати третю платіжку за газ?

Пенсіонери в Україні не звільняються автоматично від оплати послуги розподілу природного газу. Якщо житло підключене до газорозподільної мережі та залишається технічно приєднаним до системи, платіж за доставку нараховується на загальних підставах незалежно від віку чи соціального статусу споживача.

У НКРЕКП пояснюють, що споживачі отримують окремі рахунки: один за фактично спожитий газ, інший ж за його доставку та обслуговування інфраструктури.

Однак саме так званий "третій рахунок" найчастіше викликає нерозуміння серед пенсіонерів, особливо якщо газом користуються рідко або лише сезонно.

Чому існує окрема плата за доставку газу?

Окрему плату за розподіл газу запровадили після зміни моделі газового ринку в Україні. Таким чином оплату за сам ресурс відокремили від витрат на утримання мереж, ремонт трубопроводів, роботу аварійних служб та технічне обслуговування системи.

Тому плата за доставку не залежить від того, скільки газу фактично використало домогосподарство. Вона нараховується за сам факт доступу до мережі та підтримку її постійної готовності до подачі газу.

Зверніть увагу! Саме через це навіть перекритий кран або нульові показники лічильника не означають автоматичного припинення нарахувань, зауважує РадіоТРЕК.

Чому це стало проблемою для частини пенсіонерів?

Для багатьох пенсіонерів третя платіжка стала додатковим фінансовим навантаженням на тлі зростання комунальних тарифів та відносно невисоких пенсій. Найбільше запитань виникає у власників будинків, де газом майже не користуються, але рахунки за доставку продовжують надходити щомісяця.

У газорозподільних компаніях пояснюють, що ці кошти необхідні для стабільної роботи мереж навіть за мінімального споживання. Водночас частина споживачів вважає несправедливим оплачувати послугу, якою фактично не користується.

Коли можна перестати платити за газ?

Єдиною законною підставою для припинення нарахувань є офіційне від’єднання житла від газорозподільної системи та розірвання договору з оператором мережі.

Для цього необхідно подати відповідну заяву, оформити акт про припинення постачання та завершити процедуру відключення. Лише після внесення змін до облікових даних нарахування припиняються.

Зверніть увагу! Просте невикористання газу або перекритий вентиль не скасовують оплату доставки.

Водночас багато українців не поспішають відмовлятися від підключення, оскільки повторне приєднання до мережі у майбутньому може коштувати значно дорожче за щомісячну плату за розподіл.

Які пільги залишаються для пенсіонерів?