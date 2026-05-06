Які грошові надбавки отримують пенсіонери?

Проте слід виконати також певну умову, про що зазначено на сайті Пенсійного фонду.

Доплата передбачена українцям, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Зокрема сума надбавки належить від віку:

300 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 75 років;

456 гривень – для літніх людей від 75 до 80 років;

570 гривень – для тих, кому виповнилось 80 років та більше.

Слід також додати, що доплата нараховується автоматично. Тому звертатись до Пенсійного фонду України не потрібно.

Зокрема нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо День народження в пенсіонера 20 числа, то ПФУ здійснити доплату за пенсію за 10 днів.

Заступниця начальника відділу обслуговування громадян № 2 (сервісного центру) в Кіровоградській області Ольга Сіндяшкіна пояснила, що надбавки не сумуються.

Що це означає? Людині, яка досягнула наступного вікового рівня (наприклад, 75-річчя) надбавка до пенсії становитиме 156 гривні. Чому так відбувається? Річ у тім, що у такого пенсіонера вже є надбавка до пенсії у розмірі 300 гривень, яка була призначена у 70 років.

Зверніть увагу! Тобто йде донарахування до наступного розміру.

З 1 березня 2026 розміри щомісячних компенсаційних виплат залишаться на рівні раніше встановлених. Про це наголошували у ПФУ. Тобто вони не зросли внаслідок індексацій.

Що ще відомо про доплати для пенсіонерів?

Пенсіонери, що мають понаднормовий стаж, можуть отримати доплати до пенсії. За кожен рік "понад норму" додається 1% до основного розміру пенсійної виплати.

Але сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 2 595 гривень.

Також грошова підтримка передбачена літнім людям віком від 80 років та старше. Ці особи повинні потребувати постійного догляду у зв'язку зі станом здоров'я. Також такі українці повинні проживати самостійно та не мати родичів, які можуть за ними доглядати.

Доплата "прив’язана" до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка становить 40% від цієї суми. Тобто літні люди, що належать до цієї категорії, можуть отримати 1 038 гривень щомісяця до своєї основної пенсії.