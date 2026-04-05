Хто зможе оформити тисячу до пенсії?

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, українці віком від 80 років можуть оформити щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1 038 гривень. Втім, нараховують ці кошти не автоматично та не всім.

Право на підвищення мають пенсіонери, які одночасно відповідають кільком умовам.

Насамперед це люди, які проживають самі і не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

При цьому не має значення, де саме перебувають такі родичі: в Україні чи за кордоном.

Ще одна обов’язкова умова – це підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді. Саме тут ключову роль відіграє висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує, що людина через стан здоров’я не може самостійно обслуговувати себе та потребує допомоги.

Як отримати медичний висновок для доплати на догляд?

Щоб отримати необхідний висновок, спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він оцінює стан пацієнта і за необхідності видає направлення на проходження комісії. Як правило, позитивне рішення ухвалюють щодо людей із суттєвими обмеженнями рухливості, хронічними захворюваннями або інвалідністю.

Цікаво! Згідно закону, сама сума доплати прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а надбавка – 40% від нього, тобто 1 038 гривень щомісяця до основної пенсії.

Після отримання медичного висновку потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї додають стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код і довідку комісії. Саме цей документ фактично відкриває доступ до доплати.

Які ще є доплати до пенсії у 2026 році?

Пенсіонери, які мають страховий стаж понад встановлену норму, отримують додаткову доплату до пенсії. Таке підвищення нараховується за кожен повний рік "зайвого" стажу.