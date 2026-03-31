Яким є прожитковий мінімум на дитину у 2026 році?

Про те, що визначає показник і від чого він залежить, йдеться на ресурсі Мінфін.

Так, прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика для українця, яка визначає вартість мінімальних наборів продуктів, непродовольчих товарів і послуг. Іншими словами це вартість мінімального пакету послуг та товарів для забезпечення життєдіяльності людини.

Водночас для різних груп і категорій населення прожитковий мінімум буде відрізнятись. Йдеться про такі види показника, окрім загального:

для дітей до 6 років;

для дітей до 18 років;

для працездатної людини;

для осіб, що втратили працездатність.

Потрібно зокрема знати, що прожитковий мінімум на дітей залежить від загального встановленого показника.

Зауважте! Прожитковий мінімум за Держбюджетом-2026 становить 3 209 гривень на місяць.

Так, прожитковий мінімум на дитину до 6 років складає 2 817 гривень. Для дитини віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень.

Для порівняння у 2025 році загальний показник був на рівні 2 920 гривень. Для дітей до 6 років – 2 563 гривні (у 2026 році показник збільшили на 254 гривні). Водночас прожитковий мінімум на дітей до 18 років становив 3 196 гривень (нині рівень показника збільшили на 316 гривень).

Якщо ж порівняти з початком 2016 року, тобто взяти 10-річний проміжок часу:

прожитковим мінімум був на рівні 1 330 гривень;

прожитковий мінімум для дітей до 6 років – 1 167 гривень;

прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років – 1 455 гривень.

Як прожитковий мінімум на дитину впливає на суми аліментів?

Як зазначається на ресурсі smartfin.ua при визначенні суми аліментів у 2026 році суд враховує не лише доходи платника, а й стан здоров'я людини, наявність інших утриманців чи навіть коштовні покупки платника, здійснені протягом року.

Рекомендований розмір аліментів складає 100% прожиткового мінімум за віком дитини. Тобто платник має віддавати на місяць 2 817 гривень для дитини до 6 років і 3 512 гривень для дитини віком 6 – 18 років.

Саме на цю суму(повний розмір прожиткового мінімуму – 24 Канал) орієнтується суд, якщо платник має стабільний та достатній для сплати рівень доходів,

– йдеться на ресурсі.

Водночас суд не може встановити меншу суму аліментів,ніж мінімальну. Такий показник визначається у 50% від прожиткового мінімуму на дитину.

Виходить, що мінімальний розмір аліментів, або щомісячних виплат іншого з батьків, складає:

для дитини віком до 6 років – 1 408,5 гривні;

для дитини віком 6 – 18 років – 1 756 гривень.

Зокрема сума аліментів на дітей інколи визначається у частці від доходу платника. Діє такий алгоритм:

на одну дитину треба сплачувати 1/4 всіх доходів;

на 2 дітей – 1/3 доходів;

на 2 дітей або більше – 1/2 доходу.

Водночас відомо, що для стягнення аліментів враховуються всі види доходів платника податків. Йдеться про зарплату, премії, надбавки й доплати, відпускні та лікарняні або навіть винагороди за цивільно-правовими договорами.

Що ще потрібно знати про виплати на дітей у 2026 році?