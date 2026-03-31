Каков прожиточный минимум на ребенка в 2026 году?

О том, что определяет показатель и от чего он зависит, говорится на ресурсе Минфин.

Так, прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины для украинца, которая определяет стоимость минимальных наборов продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Другими словами это стоимость минимального пакета услуг и товаров для обеспечения жизнедеятельности человека.

В то же время для разных групп и категорий населения прожиточный минимум будет отличаться. Речь идет о таких видах показателя, кроме общего:

для детей до 6 лет;

для детей до 18 лет;

для трудоспособного человека;

для лиц, утративших трудоспособность.

Нужно в частности знать, что прожиточный минимум на детей зависит от общего установленного показателя.

Заметьте! Прожиточный минимум по Госбюджету-2026 составляет 3 209 гривен в месяц.

Так, прожиточный минимум на ребенка до 6 лет составляет 2 817 гривен. Для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.

Для сравнения в 2025 году общий показатель был на уровне 2 920 гривен. Для детей до 6 лет – 2 563 гривны (в 2026 году показатель увеличили на 254 гривны). В то же время прожиточный минимум на детей до 18 лет составлял 3 196 гривен (сейчас уровень показателя увеличили на 316 гривен).

Если же сравнить с началом 2016 года, то есть взять 10-летний промежуток времени:

прожиточным минимум был на уровне 1 330 гривен;

прожиточный минимум для детей до 6 лет – 1 167 гривен;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет – 1 455 гривен.

Как прожиточный минимум на ребенка влияет на суммы алиментов?

Как отмечается на ресурсе smartfin.ua при определении суммы алиментов в 2026 году суд учитывает не только доходы плательщика, но и состояние здоровья человека, наличие других иждивенцев или даже ценные покупки плательщика, осуществленные в течение года.

Рекомендуемый размер алиментов составляет 100% прожиточного минимума по возрасту ребенка. То есть плательщик должен отдавать в месяц 2 817 гривен для ребенка до 6 лет и 3 512 гривен для ребенка в возрасте 6 – 18 лет.

Именно на эту сумму (полный размер прожиточного минимума – 24 Канал) ориентируется суд, если плательщик имеет стабильный и достаточный для уплаты уровень доходов,

– говорится на ресурсе.

В то же время суд не может установить меньшую сумму алиментов,чем минимальную. Такой показатель определяется в 50% от прожиточного минимума на ребенка.

Получается, что минимальный размер алиментов, или ежемесячных выплат другого родителя, составляет:

для ребенка в возрасте до 6 лет – 1 408,5 гривны;

для ребенка в возрасте 6 – 18 лет – 1 756 гривен.

В частности сумма алиментов на детей иногда определяется в доле от дохода плательщика. Действует такой алгоритм:

на одного ребенка надо платить 1/4 всех доходов;

на 2 детей – 1/3 доходов;

на 2 детей или более – 1/2 дохода.

В то же время известно, что для взыскания алиментов учитываются все виды доходов налогоплательщика. Речь идет о зарплате, премии, надбавки и доплаты, отпускные и больничные или даже вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

