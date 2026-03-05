Как получить помощь на ребенка?

Детали объяснили в Минсоцполитики. Речь идет о помощи по уходу за ребенком до одного года и программе "еЯсла".

Сейчас "Ощадбанк" является единственным банком, который участвует в программе и имеет техническую возможность открывать специальные счета. Чтобы получить помощь на ребенка, нужно:

Шаг 1 – подать письменное заявление . Это можно сделать в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАПе или в территориальной общине. После ваши данные передадут в "Ощадбанк", который откроет специальный счет.

. Это можно сделать в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАПе или в территориальной общине. После ваши данные передадут в "Ощадбанк", который откроет специальный счет. Шаг 2 – получить сообщение от банка об открытии специального счета.

от банка об открытии специального счета. Шаг 3 – обратиться в отделение банка для подписания договора и получения карты, имея с собой паспорт и идентификационный код.

Обратите внимание! Впоследствии воспользоваться услугой можно будет с помощью "Дии", однако техническая реализация зачисления средств на "Дия.Карту" пока отсутствует.

Что стоит знать о "еЯслах"?

В 2026 году размер выплаты составляет 8 тысяч гривен ежемесячно на каждого ребенка, а для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, – 12 тысяч гривен ежемесячно на каждого ребенка.

Право на эту помощь имеет мать или другой законный представитель, который фактически осуществлял уход за ребенком и стал к работе в режиме полного рабочего дня. Выплаты начнутся после достижения ребенком 1-летнего возраста и будут продолжаться до его 3-летия.

Пенсионный фонд сообщает, что для оформления нужны:

базовые документы (паспорт или ID-карта с данными о месте жительства, РНОКПП);

копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала);

копия или выписка из приказа (распоряжения) работодателя о выходе на работу в режиме полного рабочего времени, или справка о подтверждении места работы с указанием работы в режиме полного рабочего времени;

для опекуна – копия решения об установлении опеки.

Кто уже получил деньги?

Накануне премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что средства по программе "еЯсли" начали поступать для 1 370 человек. Деньги можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика.

В то же время выплаты по уходу за ребенком до одного года уже перечислены для более 46 тысяч семей. Такая ежемесячная помощь с 2026 года составляет 7 тысяч гривен.