Як отримати допомогу на дитину?

Деталі пояснили в Мінсоцполітики. Йдеться про допомогу по догляду за дитиною до одного року та програму "єЯсла".

Наразі "Ощадбанк" є єдиним банком, який бере участь у програмі та має технічну можливість відкривати спеціальні рахунки. Аби отримати допомогу на дитину, потрібно:

Крок 1 – подати письмову заяву . Це можна зробити в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або в територіальній громаді. Опісля ваші дані передадуть до "Ощадбанку", який відкриє спеціальний рахунок.

Крок 2 – отримати повідомлення від банку про відкриття спеціального рахунку.

Крок 3 – звернутися до відділення банку для підписання договору та отримання картки, маючи з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Зверніть увагу! Згодом скористатись послугою можливо буде за допомогою "Дії", однак технічна реалізація зарахування коштів на "Дія.Картку" наразі відсутня.

Що варто знати про "єЯсла"?

У 2026 році розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 12 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину.

Право на цю допомогу має мати або інший законний представник, який фактично здійснював догляд за дитиною та став до роботи в режимі повного робочого дня. Виплати почнуться після досягнення дитиною 1-річного віку та триватимуть до її 3-річчя.

Пенсійний фонд повідомляє, що для оформлення потрібні:

базові документи (паспорт або ID-картка з даними про місце проживання, РНОКПП);

копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу);

копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про вихід на роботу в режимі повного робочого часу, або довідка про підтвердження місця роботи із зазначенням роботи в режимі повного робочого часу;

для опікуна – копія рішення про встановлення опіки.

Хто вже отримав гроші?

Напередодні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що кошти за програмою "єЯсла" почали надходити для 1 370 людей. Гроші можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Водночас виплати по догляду за дитиною до одного року вже перераховані для понад 46 тисяч родин. Така щомісячна допомога з 2026 року становить 7 тисяч гривень.