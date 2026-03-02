Хто з дітей може безкоштовно поїхати на відпочинок?

Держава сплачуватиме послуги для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки. Її механізм працюватиме за принципом "гроші ходять за дитиною". Про це пише Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Визначені категорії осіб коштом держави відпочиватимуть у санаторних закладах і таборах, які внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку. Так лише в Міжнародний дитячий центр "Артек" поїдуть 15 тисяч школярів.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оплачуватиме послуги оздоровчим закладам. Серед тих, то може поїхати на безкоштовний відпочинок є:

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;

діти, в яких один з батьків загинув (зник безвісти) або помер внаслідок участі в збройній агресії Росії;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, які проживають на лінії зіткнення;

дітей військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби, НГУ, осіб рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейських;

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування і не мають медичних протипоказань.

Скільки грошей на відпочинок дітей виділили у 2026 році?

У постанові, які підтримав Кабінет міністрів України йдеться, що держава у 2026 році сплатить оздоровлення дітей на суму понад 740 мільйонів гривень. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, системна підтримка дітей, які найбільше постраждали від війни є важливим завданням. Малеча зможе відновитися та відчути безпеку.

Як та куди звертатися, щоб відправити дитину на безкоштовний відпочинок?

Один із батьків дитини чи її законний представник може обрати один з запропонованих закладів оздоровлення, що має договір зі ФСЗОІ. Звернення подається до керівника в електронній формі або за телефоном. Отримавши попередню згоду та підтвердити можливість надання послуги, визначається строк перебування дитини в закладі. На відпочинок в неї є 14 днів, а на оздоровлення – 21 доба.

Для оформлення надсилаються копії документів, що підтверджують право дитини на отримання оплати вартості послуги з оздоровлення та відпочинку. У кінці укладається договір про оздоровлення та відпочинок між закладом і батьками.

Варто зазначити! Документ про отримання послуги підписується після прибуття дитини та пред’явлення оригіналів усіх документів.

Які ще пільги є для дітей в Україні?