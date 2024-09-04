Які пільги мають діти УБД

Дітям учасників бойових дій надаються пільги на навчання в різних освітніх закладах, проживання в гуртожитках, а також пільги на відпочинок.

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Основні пільги дітей УБД:

Пільги на оздоровлення та відпочинок для дітей учасників бойових дій.

Першочергове право на місця в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Можливість переведення на бюджетну форму навчання для дітей учасників бойових дій у разі здобуття вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти на денній формі.

Право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках для дітей учасників бойових дій, які навчаються на денній формі.

Право на отримання соціальної стипендії для студентів — дітей учасників бойових дій за умови відсутності заборгованості з навчання.

Як оформити пільги

Варто пам’ятати, що пільги для учасників бойових дій та їхніх сімей не надаються автоматично після отримання статусу. Для їх оформлення необхідно зробити таке: