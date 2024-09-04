Какие льготы имеют дети УБД

Детям участников боевых действий предоставляются льготы на обучение в различных образовательных учреждениях, проживание в общежитиях, а также льготы на отдых.

Читайте также Льготы женам участников боевых действий: что гарантирует государство

Основные льготы детей УБД:

Льготы на оздоровление и отдых для детей участников боевых действий.

Первоочередное право на места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

Возможность перевода на бюджетную форму обучения для детей участников боевых действий в случае получения высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования на дневной форме.

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для детей участников боевых действий, которые учатся на дневной форме.

Право на получение социальной стипендии для студентов - детей участников боевых действий при условии отсутствия задолженности по обучению.

Как оформить льготы

Стоит помнить, что льготы для участников боевых действий и их семей не предоставляются автоматически после получения статуса. Для их оформления необходимо сделать следующее: