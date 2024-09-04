Какие льготы имеют дети УБД
Детям участников боевых действий предоставляются льготы на обучение в различных образовательных учреждениях, проживание в общежитиях, а также льготы на отдых.
Читайте также Льготы женам участников боевых действий: что гарантирует государство
Основные льготы детей УБД:
- Льготы на оздоровление и отдых для детей участников боевых действий.
- Первоочередное право на места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
- Возможность перевода на бюджетную форму обучения для детей участников боевых действий в случае получения высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования на дневной форме.
- Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для детей участников боевых действий, которые учатся на дневной форме.
- Право на получение социальной стипендии для студентов - детей участников боевых действий при условии отсутствия задолженности по обучению.
Как оформить льготы
Стоит помнить, что льготы для участников боевых действий и их семей не предоставляются автоматически после получения статуса. Для их оформления необходимо сделать следующее:
Подача заявления: Участнику боевых действий нужно подать заявление о внесении в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы) и заявление об установлении льготы.
Места обращения: Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, отправить документы по почте, через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, или через приложение "Дія" (при условии наличия Дія.Підпис).