Какие льготы имеют жены УБД

Согласно украинскому закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", семьи военнослужащих, которые имеют статус участников боевых действий, имеют право на коммунальные льготы.

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Это, в частности:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (для инвалидов эта скидка составляет 100%);

75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления.

Скидка на коммунальные услуги рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Важно! Для семей, в которых все члены являются нетрудоспособными, скидка на газ для отопления составляет 75% от двойной нормы площади, то есть 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью. Члены семей военнослужащих могут подавать заявления на получение этих льгот.

Льготы для детей участников боевых действий

Дети, чьи родители имеют статус участника боевых действий, имеют право на ряд социальных льгот, которые гарантируются государством:

Приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;

Первоочередное право на зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;

Возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования, если обучение осуществляется на дневной форме;

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения;

Гарантированное получение социальной стипендии при условии отсутствия задолженности по обучению.

Где подать заявление

Для оформления льгот по статусу участника боевых действий заявление можно подать несколькими способами:

В любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Отправить документы по почте;

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

Используя Дія.Підпис в мобильном приложении Дія.

Льготы могут быть назначены как самому участнику боевых действий, так и членам его семьи.