Как изменится процесс оформления помощи

Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что благодаря цифровизации и интеграции реестров, заявителям не придется подавать бумажные документы. Ведь эти данные уже есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Читайте также Экономическое бронирование от мобилизации могут ввести уже в этом году, – Гетманцев

Даниил Гетманцев Председатель Комитета по вопросам финансов Верховной Рады Украины Благодаря диджитализации и интеграции различных реестров заявителям не нужно будет подавать никакие бумажные документы или их копии, если они уже есть в Единой информационной системе социальной сферы или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена от других государственных органов-распорядителей и владельцев соответствующих реестров

Изменения касаются порядка назначения и выплаты такой соцпомощи: