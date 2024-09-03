Як зміниться процес оформлення допомоги

Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що завдяки цифровізації та інтеграції реєстрів, заявникам не доведеться подавати паперові документи. Адже ці дані уже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

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Данило Гетманцев Голова Комітету з питань фінансів Верховної ради України Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їх копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів-розпорядників і власників відповідних реєстрів

Зміни стосуються порядку призначення та виплати такої соцдопомоги: