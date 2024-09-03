Як зміниться процес оформлення допомоги
Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що завдяки цифровізації та інтеграції реєстрів, заявникам не доведеться подавати паперові документи. Адже ці дані уже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).
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Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їх копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів-розпорядників і власників відповідних реєстрів
Зміни стосуються порядку призначення та виплати такої соцдопомоги:
- допомоги для ВПО;
- допомоги сім'ям де є діти;
- допомоги для малозабезпечених сімей;
- для дітей що виховуються у багатодітних сім’ях;
- для дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства;
- для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, кошти надаються за принципом "гроші ходять за дитиною".