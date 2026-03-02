Кто из детей может бесплатно поехать на отдых?

Государство будет оплачивать услуги для оздоровления детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке. Его механизм будет работать по принципу "деньги ходят за ребенком". Об этом пишет Министерство социальной политики, семьи и единства.

Определенные категории лиц за счет государства будут отдыхать в санаторных учреждениях и лагерях, которые внесены в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха. Так только в Международный детский центр "Артек" поедут 15 тысяч школьников.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет оплачивать услуги оздоровительным учреждениям. Среди тех, то может поехать на бесплатный отдых есть:

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

дети лиц, признанных участниками боевых действий;

дети, в которых один из родителей погиб (пропал без вести) или умер в результате участия в вооруженной агрессии России;

дети, зарегистрированы как внутренне перемещенные лица;

дети, которые проживают на линии соприкосновения;

детей военнослужащих ВСУ, Государственной пограничной службы, НГУ, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейских;

родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;

дети с инвалидностью, способны к самообслуживанию и не имеют медицинских противопоказаний.

Сколько денег на отдых детей выделили в 2026 году?

У постановлении, которые поддержал Кабинет министров Украины говорится, что государство в 2026 году оплатит оздоровление детей на сумму более 740 миллионов гривен. По словам министра социальной политики Дениса Улютина, системная поддержка детей, наиболее пострадавших от войны является важной задачей. Дети смогут восстановиться и почувствовать безопасность.

Как и куда обращаться, чтобы отправить ребенка на бесплатный отдых?

Один из родителей ребенка или его законный представитель может выбрать один из предложенных учреждений оздоровления, имеющий договор с ФСЗОИ. Обращение подается к руководителю в электронной форме или по телефону. Получив предварительное согласие и подтвердить возможность предоставления услуги, определяется срок пребывания ребенка в учреждении. На отдых у него есть 14 дней, а на оздоровление – 21 сутки.

Для оформления направляются копии документов, подтверждающих право ребенка на получение оплаты стоимости услуги по оздоровлению и отдыху. В конце заключается договор об оздоровлении и отдыхе между учреждением и родителями.

Стоит отметить! Документ о получении услуги подписывается после прибытия ребенка и предъявления оригиналов всех документов.

Какие еще льготы есть для детей в Украине?