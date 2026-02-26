Кто может получить статус "ребенок, пострадавший от войны"?

С 1 сентября 2025 года был расширен перечень оснований для предоставления статуса "ребенок, пострадавший в результате войны", о чем говорится на Правительственном портале.

Так на получение статуса может претендовать ребенок, который на время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной российской не достиг совершеннолетия. Но также человек, не достигший 18 лет, должен соответствовать таким критериям:

получение ранения, контузии, увечья;

физическое, сексуальное насилие;

похищение или незаконный вывоз за пределы Украины;

привлечение к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконного содержания, в частности в плену;

психологическое насилие.

С 2025 года был расширен перечень оснований для предоставления статуса:

депортация или принудительное перемещение; гибель или исчезновение родителей (одного из родителей) из-за войны; другие случаи лишения ребенка родительской опеки в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Обратите внимание! Кроме того, статус теперь можно получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или по месту обнаружения ребенка.

Кто тогда считается "ребенком войны"?

В то же время лица со статусом "ребенок войны" – это совсем другая категория населения. Речь идет о лицах, которым не исполнилось 18 лет на момент завершения Второй мировой войны.

Они могут рассчитывать на ряд государственных льгот, которые прописаны в законе "О социальной защите детей войны".

В 2026 году предусмотрена такая помощь для этих людей:

право самостоятельно выбирать период ежегодного отпуска;

сохранение рабочего места в случае сокращения штата;

выплата по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от стажа работы;

возможность получить дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 дней ежегодно;

скидка в размере 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.

Обратите внимание! Последний пункт возможен при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает 4 660 гривен.

Что еще следует знать о статусе "ребенок, пострадавший от войны"?