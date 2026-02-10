Почему отменят льготу на ЖКУ в 2026 году?

Предельный уровень дохода – чрезвычайно важный показатель. Именно по нему определяется право на налоговую социальную льготу, сообщает ПФУ.

Читайте также Пенсионный фонд прислал важное сообщение: некоторые украинцы рискуют потерять выплаты

Для определенных категорий граждан льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, который дает право на налоговую социальную льготу,

– указывает ПФУ.

Как сообщает ГНС, в 2026 году предельный уровень дохода, который дает право на эту льготу, вырос до – 4 660 гривен. Так произошло из-за увеличения прожиточного минимума.

Заметим, что доходы учитываются, согласно информации в базах ГНС. Речь идет о данных за III и IV кварталы предыдущего года.

Важно! Именно после того, как ПФУ получит данные о доходах, состоится автоматическое переназначение льгот. Но только для тех, кто имеет на них право.

Есть случаи, когда нужно повторно подать заявление о необходимости предоставления помощи. Речь идет о ситуации, когда:

произошла смена места жительства;

произошли изменения в составе семьи;

изменения в перечне услуг на которые назначаются эти льготы.

Что еще важно знать об этой льготе сейчас?