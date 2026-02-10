Почему отменят льготу на ЖКУ в 2026 году?
Предельный уровень дохода – чрезвычайно важный показатель. Именно по нему определяется право на налоговую социальную льготу, сообщает ПФУ.
Для определенных категорий граждан льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, который дает право на налоговую социальную льготу,
– указывает ПФУ.
Как сообщает ГНС, в 2026 году предельный уровень дохода, который дает право на эту льготу, вырос до – 4 660 гривен. Так произошло из-за увеличения прожиточного минимума.
Заметим, что доходы учитываются, согласно информации в базах ГНС. Речь идет о данных за III и IV кварталы предыдущего года.
Важно! Именно после того, как ПФУ получит данные о доходах, состоится автоматическое переназначение льгот. Но только для тех, кто имеет на них право.
Есть случаи, когда нужно повторно подать заявление о необходимости предоставления помощи. Речь идет о ситуации, когда:
- произошла смена места жительства;
- произошли изменения в составе семьи;
- изменения в перечне услуг на которые назначаются эти льготы.
Что еще важно знать об этой льготе сейчас?
Отдельные категории украинцев имеют право на льготы на коммуналку, без учета уровня доходов. Речь идет, например, об участниках боевых действий. Также не учитывается финансовое обеспечение членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также – лиц с инвалидностью, вследствие войны.
Украинцы, которые не имеют право на льготы на коммуналку, могут уменьшить размер ЖКУ. Для этого нужно оформить субсидию.