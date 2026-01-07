Как в 2026 году будут назначать льготу на оплату ЖКУ?

С 1 января 2026 года сумма изменилась, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Льготы с учетом дохода предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу,

– говорится в сообщении.

Это означает, что соцльгота применяется к доходу, если его размер не превышает суммы, равной размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособного лица – 3 328 гривен.

Но он также должен быть:

действующий по состоянию на 1 января отчетного налогового года; умноженный на 1,4; округленный до ближайших 10 гривен.

Таким образом, в 2026 году размер дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, составляет 4 660 гривен.

То есть в текущем году льготу на оплату ЖКУ, которая предоставляется с учетом доходов, могут получить люди, среднемесячный совокупный доход в семьях которых на одного человека не превышает 4 660 гривен. А если доход семьи выше, то лицо может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Важно! Без учета доходов льготы на оплату ЖКУ предоставляются: участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших защитников Украины.

Действие тарифа на свет в Украине продлили. Об этом сообщили благодаря постановлению Кабинета Министров Украины.

Напомним, что ранее правительство установило для всех жителей страны единую фиксированную цену на электроэнергию. Она действия независимо от объема потребления.

Все украинцы должны платить 4,32 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! После 30 апреля 2026 года цену могут пересмотреть.

