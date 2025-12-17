Когда могут вырасти цены на коммуналку?

Об этом на своем YouTube-канале рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Жупанин, передает 24 Канал.

По словам нардепа, сейчас есть понимание, что удерживать низкие цены на коммунальные услуги для населения можно за счет бюджета. Проблема в том, что у бюджета нет таких возможностей.

К тому же повышение тарифов на электроэнергию, газ и тепло, в частности, является требованием Международного валютного фонда (МВФ). А именно от него зависит получение необходимой финансовой помощи для Украины.

Партнеры настаивают, чтобы украинская власть отказалась от специальных цен на коммуналку.

Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на тепло, на газ, на тепло для населения,

– заметил Жупанин.

Он добавил, что по меморандуму с МВФ правительство должно разработать план перехода от специальных цен на электроэнергию, газ и тепло и пошаговый план повышения тарифов. При этом должно обеспечить защиту наиболее уязвимых категорий населения от роста цен.

Важно! Жупанин отметил, что реализация этого плана должна происходить уже после завершения войны. Сейчас никаких решений о повышении цен на коммуналку не принято.

Какие сейчас тарифы на коммуналку?

Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения, установлен на время действия военного положения.

Тариф на газ для потребителей "Нафтогаза" оставляют на уровне 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет действовать до апреля 2026 года. Но, кроме стоимости газа, необходимо также платить за его доставку.

за кубометр. Эта цена будет действовать до апреля 2026 года. Но, кроме стоимости газа, необходимо также платить за его доставку. Электроэнергия с июня 2024 года стоит 4,32 гривны за киловатт-час . Но владельцы двухзонных счетчиков платят вдвое меньше в ночное время – 2,16 гривны за киловатт-час (с 23:00 до 7:00).

. Но владельцы двухзонных счетчиков платят вдвое меньше в ночное время – 2,16 гривны за киловатт-час (с 23:00 до 7:00). Зато тарифы на тепло в разных городах Украины варьируются – от 1 654,41 гривны за Гкал в Киеве до 1 813 гривны за Гкал в Одессе.

Заметьте! Стоимость водоснабжения и водоотведения тоже отличается по регионам, ведь тарифы для предприятий могут устанавливать НКРЕКП и местные власти.

Почему необходимо повышение тарифов?