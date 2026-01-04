Как можно подать показатели газа по-новому?
"Нафтогаз" сообщает, что с декабря клиенты смогут передавать показания газовых счетчиков новым способом через мобильное приложение "Куб", пишет 24 Канал.
Это позволяет быстро отправлять объемы потребления, контролировать расходы и оплачивать счета, не тратя время на посещение офисов или звонки.
Для того чтобы передать показания газового счетчика через приложение "Куб", сначала:
- загрузите приложение из App Store или Google Play;
- далее откройте приложение и авторизуйтесь в своем аккаунте.
- после этого можно отсканировать счетчик камерой или ввести показания вручную.
- завершите процесс, нажав кнопку "Отправить", и показания будут успешно переданы оператору.
Справочно: показания следует передавать с 1 по 5 число каждого месяца, а оплата до 15 числа дает возможность получить скидку 1% на следующую платежку, напомнили в "Нафтогазе".
Почему лучше передавать показатели через приложение "Куб"?
Кроме передачи показаний, "Куб" позволяет оплачивать потребленный газ и доставку, причем установленная комиссия составляет 1%.
- Пользователи также могут вести учет и отправлять показания для нескольких адресов одновременно, а также получать напоминания о необходимости передачи показаний и оплату счетов.
В то же время приложение помогает следить за расходами газа и предлагает полезные советы для экономии.
Какие тарифы на газ действуют в Украине?
Тарифы на газ для украинских домохозяйств будут оставаться фиксированными до завершения отопительного сезона 2026 года. Несмотря на это, рыночная стоимость газа значительно превышает текущую цену в 7,96 гривны за кубометр газа.
Благодаря сохранению фиксированных тарифов украинцы могут планировать свои расходы на отопление и приготовление пищи без резких скачков в счетах, хотя государству приходится компенсировать разницу между рыночной ценой и тарифами для населения.
После завершения военного конфликта страна будет вынуждена перейти на рыночные тарифы. Это будет означать постепенное повышение цен на газ для населения до уровня, который будет отражать реальную стоимость энергоносителя на мировом рынке.