Кому виплатять гроші на дітей?

Про те, які гроші на дітей почала виплачувати держава, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Так, від сьогоднішнього дня почали надходити гроші з програми "єЯсла". Перші виплати отримають 1 370 українців.

Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень, які держава платитиме щомісячно. Головна умова – вихід на роботу матері, батька чи опікуна після того, як дитині виповнився 1 рік. Власне, гроші пропонують використовувати на оплату няні або садочка.

Зокрема для 46 тисяч родин уже перерахували виплати по догляду за дитиною. Допомогу виплачують щомісячно до 1 року, сума – 7 тисяч гривень.

Важливо! Щоб отримати кошти – треба відкрити рахунок в Ощадбанку.

Також міністерка зазначила, що діють інші виплати. Допомога у звʼязку з вагітністю та пологами і 50 тисяч при народженні дитини.

Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин,

– додала Свириденко.

Міністерка пояснила, що нині уряд працює над розширенням можливостей для подання заявок, зокрема через Дію.

Хто може отримати допомогу при народженні дитини?

Після народження дитини батьки або законні представники можуть отримати одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Про це йдеться на ресурсі EnableMe.

Відомо, що на допомогу виплатять, якщо:

дитина народжена після 1 січня 2026 року;

народження відбулося на території України;

обидва батьки є громадянами України;

дитина ще не має оформленого свідоцтва про народження на момент подання онлайн-заяви.

Найпростіший спосіб оформлення – подати заявку через Дію. Разом із виплатою у 50 тисяч доступна комплексна послуга "єМалятко" (7 державних послуг за однією заявою).

Зауважте! Вартість "Пакунка малюка", який входить до комплексу "є Малятко" становить 8 451 гривні. Ці гроші виплачують додатково до 50 тисяч гривень.

Інструкція, як подати заявку:

авторизуватись на порталі Дія;

обрати відповідний розділ послуг;

заповнити онлайн-форму;

підписати заяву електронним підписом.

Далі заява про реєстрацію народження дитини передається до ДРАЦСу (без прямої участі батьків, самостійно ходити по кабінетах для оформлення довідок не потрібно). Після готовності документа – свідоцтва про народження, на електронну пошту надійде лист, що документ можна забрати.

Що ще відомо про державну підтримку для вагітних і дітей у 2026 році?