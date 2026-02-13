Що змінилося в оформленні "дитячих виплат"?

Такі правила запровадив уряд, про що повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Він нагадав, що з 1 січня в Україні з’явилися нові виплати:

при народженні дитини передбачено 50 тисяч гривень;

до досягнення одного року – 7 тисяч гривень;

після одного року до трьох років – 8 тисяч гривень.

Але найбільший ажіотаж, за словами Улютіна, викликала виплата до одного року, особливо для дітей, які народжені у січні 2025 року. Тому для тих, хто не встиг оформити виплату у січні, Постанова №169 дозволяє подати заяву протягом трьох місяців після досягнення дитиною одного року. Так батьки отримають виплату за відповідний місяць.

Зверніть увагу! Заяви можна подавати у будь-якому відділенні ЦНАП або сервісному відділенні Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що уряд запровадив зміни щодо подання заяв – через центри надання адміністративних послуг або уповноважених посадових осіб територіальних громад. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема для допомоги по догляду за дитиною до одного року та розширено перелік дозволених напрямів використання грошей:

супермаркети та продуктові магазини;

дитячий та сімейний одяг;

дитяче взуття;

продаж електронного обладнання;

аптеки;

магазини спорттоварів;

книжкові магазини;

магазини іграшок;

музеї та виставки;

парки атракціонів;

цирки;

карнавали;

дитячі розважальні центри в торгівельно-розважальних центрах;

спортивні клуби;

медичні послуги та лікарі (широкий перелік);

послуги догляду за дітьми (садочки);

догляд і засоби персонального обслуговування;

оптика, оптичні товари та окуляри;

оптометристи, офтальмологи;

акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки;

масажний кабінет;

продаж молочних продуктів;

магазини, що торгують зі зниженими цінами;

служба швидкої допомоги.

Важливо! Ба більше, допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року (а також у межах програми "єЯсла") можна буде оформити на рахунок зі спеціальним режимом використання Дія.Картки або на будь-яку іншу картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання.

Що ще знати про виплати батькам в Україні?