З якого віку можна отримати спадщину в Україні?

Українське законодавство не встановлює мінімального віку для набуття спадщини. Право на спадкування може виникнути навіть у новонародженої дитини. Водночас порядок оформлення майна залежить від віку спадкоємця та рівня його цивільної дієздатності.

Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця мають право на обов’язкову частку у спадщині. Незалежно від змісту заповіту, вони повинні отримати щонайменше половину частки, яку отримали б у разі спадкування за законом.

Важливо! Суд може змінити розмір цієї частки, якщо є вагомі обставини, наприклад характер сімейних відносин.

Важливо також враховувати, що разом із майном спадкоємець може отримати і боргові зобов’язання спадкодавця. Наприклад, якщо у спадщину переходить житло, придбане в кредит, обов’язок погашення боргу переходить спадкоємцю, але лише в межах вартості отриманого майна.

Як оформлюється спадщина, якщо спадкоємець неповнолітній?

Порядок оформлення спадщини залежить від віку дитини. Відповідно до статті 1269 Цивільного кодексу України:

за дитину до 14 років заяву про прийняття спадщини подають батьки або один із них;

підлітки від 14 до 18 років можуть подати заяву самостійно, але за згодою батьків або піклувальника.

Довідково: Якщо батьки померли, інтереси дитини представляють опікуни або піклувальники. У певних випадках допомогу в оформленні спадщини надають органи опіки та піклування, місцеві адміністрації або органи місцевого самоврядування.

Управління спадковим майном до повноліття дитини здійснюють батьки, усиновлювачі або законні представники.

Чи може дитина відмовитися від спадщини?

Закон передбачає, що малолітні та неповнолітні діти вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо від їхнього імені не подано заяву про відмову. Водночас відмовитися від спадщини можна лише за спеціальною процедурою.

Для дітей від 14 до 18 років така відмова можлива тільки за згодою батьків або піклувальника та з дозволу органу опіки. Для дітей до 14 років рішення про відмову також ухвалюється лише з дозволу органу опіки та піклування.

