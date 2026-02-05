Як розподіляється майно після смерті батька?

Після смерті батька право на спадщину визначається насамперед наявністю заповіту. Якщо його немає, майно розподіляють між родичами за чітко встановленою законом черговістю.

Як пояснюють у Новороздільській територіальній громаді, всього передбачено п’ять черг спадкоємців, де кожна наступна отримує право лише за відсутності попередньої. У межах однієї черги спадщина ділиться порівну.

Насамперед її можуть отримати:

діти померлого;

офіційний чоловік або дружина;

батьки.

Далі право переходить до братів, сестер, дідусів і бабусь, потім вже до дядьків і тіток. Слід це стосується осіб, які проживали з померлим однією сім’єю щонайменше п’ять років, й також інших родичів та утриманців.

Важливо! Діти мають спадкові права незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі. Головне, це мати підтверджене батьківство. Якщо дитина народжена поза шлюбом, право на спадщину виникає після офіційного встановлення батьківства, зокрема через суд.

Які є особливості спадкування для батьків та дітей?

Як означає стаття 232 Сімейного кодексу України, усиновлені діти мають ті самі права, що й рідні. Водночас подружжя може успадковувати лише за наявності офіційно зареєстрованого шлюбу, а релігійний обряд без державної реєстрації не створює юридичних наслідків.

Окремо закон визначає умови спадкування для батьків померлого. Вони можуть отримати спадщину, якщо не були позбавлені батьківських прав та не визнані недостойними спадкоємцями.

Зверніть увагу! Оформлення спадщини може ускладнюватися перебуванням спадкоємців за кордоном, а разом із майном можуть переходити й борги померлого. Крім того, деякі права та виплати взагалі не входять до складу спадщини.

Що ще слід знати про спадкування в Україні?