Які проблеми з виплатами на дітей?

"Телеграф" отримав офіційне пояснення щодо ситуації. Працівники установи не мали чітких інструкцій, бо урядову постанову опублікували із затримкою.

Дивіться також Пенсійний фонд надіслав важливе повідомлення: деякі українці ризикують втратити виплати

З початку року кількість звернень до Пенсійного фонду різко зросла. До установи надійшло 96 тисяч заяв, понад 64 тисячі з яких стосуються нової допомоги по догляду за немовлям.

Для порівняння – за попередні пів року там отримали 107 тисяч заяв. Тобто з січня 2026 року кількість звернень була майже такою ж, як від липня до грудня 2025 року.

Ажіотаж пояснюють змінами в законодавстві про підтримку сімей із дітьми. Держава запровадила допомогу з догляду за дитиною до року та програму "єЯсла", а батьки кинулися подавати документи.

Урядову постанову, що регламентує порядок призначення виплат, ухвалили ще 31 грудня, але офіційно оприлюднили її лише 8 січня.

Тож Пенсійний фонд приймав заяви в режимі "імпровізації", доки чітких інструкцій для працівників ще не було, а черги зростали.

До слова, раніше проблему прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, батьки не отримали чітких відповідей на базові запитання, а формальні роз'яснення на сайті установи не покривали більшості практичних ситуацій.

Добра ідея розбилася об бюрократію, неготовність інституцій і відсутність чітких роз'яснень,

– написав нардеп.

Що робити тим, хто не встиг оформити "дитячі" виплати?