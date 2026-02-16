Які проблеми з виплатами на дітей?
"Телеграф" отримав офіційне пояснення щодо ситуації. Працівники установи не мали чітких інструкцій, бо урядову постанову опублікували із затримкою.
З початку року кількість звернень до Пенсійного фонду різко зросла. До установи надійшло 96 тисяч заяв, понад 64 тисячі з яких стосуються нової допомоги по догляду за немовлям.
Для порівняння – за попередні пів року там отримали 107 тисяч заяв. Тобто з січня 2026 року кількість звернень була майже такою ж, як від липня до грудня 2025 року.
Ажіотаж пояснюють змінами в законодавстві про підтримку сімей із дітьми. Держава запровадила допомогу з догляду за дитиною до року та програму "єЯсла", а батьки кинулися подавати документи.
Урядову постанову, що регламентує порядок призначення виплат, ухвалили ще 31 грудня, але офіційно оприлюднили її лише 8 січня.
Тож Пенсійний фонд приймав заяви в режимі "імпровізації", доки чітких інструкцій для працівників ще не було, а черги зростали.
До слова, раніше проблему прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, батьки не отримали чітких відповідей на базові запитання, а формальні роз'яснення на сайті установи не покривали більшості практичних ситуацій.
Добра ідея розбилася об бюрократію, неготовність інституцій і відсутність чітких роз'яснень,
– написав нардеп.
Що робити тим, хто не встиг оформити "дитячі" виплати?
Нагадаємо, уряд дозволив батькам, які не встигли оформити допомогу на дітей у січні, подати заяву до Пенсійного фонду протягом трьох місяців після досягнення дитиною одного року.
Розширено перелік напрямів використання дитячих виплат – супермаркети, дитячий одяг і взуття, аптеки, медичні послуги, магазини іграшок і розважальні центри тощо.