Какие проблемы с выплатами на детей?

"Телеграф" получил официальное объяснение по ситуации. Сотрудники учреждения не имели четких инструкций, поскольку правительственное постановление было опубликовано с задержкой.

С начала года количество обращений в Пенсионный фонд резко возросло. В учреждение поступило 96 тысяч заявлений, более 64 тысяч из которых касаются новой помощи по уходу за младенцем.

Для сравнения – за предыдущие полгода там получили 107 тысяч заявлений. То есть с января 2026 года количество обращений было почти таким же, как с июля по декабрь 2025 года.

Ажиотаж объясняют изменениями в законодательстве о поддержке семей с детьми. Государство ввело пособие по уходу за ребенком до года и программу "еЯсла", а родители бросились подавать документы.

Правительственное постановление, регламентирующее порядок назначения выплат, приняли еще 31 декабря, но официально обнародовали его только 8 января.

Поэтому Пенсионный фонд принимал заявления в режиме "импровизации", пока четких инструкций для работников еще не было, а очереди росли.

К слову, ранее проблему прокомментировал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, родители не получили четких ответов на базовые вопросы, а формальные разъяснения на сайте учреждения не покрывали большинства практических ситуаций.

Хорошая идея разбилась о бюрократию, неготовность институтов и отсутствие четких разъяснений,

– написал нардеп.

Что делать тем, кто не успел оформить "детские" выплаты?