Как оформить 50 тысяч гривен на ребенка?

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец, передает 24 Канал.

По ее словам, оформить государственную помощь при рождении ребенка украинцы могут двумя способами:

обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением;

сформировать заявку самостоятельно онлайн, воспользовавшись сервисом "еМалятко" в мобильном приложении Дія.

Техническая реализация программы может занять некоторое время, поэтому, если хочется оформить помощь сегодня, нужно обратиться в Пенсионный фонд,

– отметила Шемелинец.

При этом единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить не все, а только родители тех детей, как родились после 1 января 2026 года.

В то же время для детей, которым на 1 января не исполнилось одного года, тоже гарантированы дополнительные выплаты. Родители могут получать ежемесячную поддержку в размере 7 тысяч гривен до достижения малышом годовалого возраста.

Заметьте! Если после 1 января в семье родилось сразу двое или более детей, родители смогут оформить государственную помощь на каждого новорожденного.

Что известно о выплате 50 тысяч "детских"?

В ноябре Верховная Рада приняла законопроект, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Он предусматривает повышение различных детских выплат.

Государство будет поддерживать семьи на каждом этапе – от беременности до первого класса ребенка,

– отметили в ведомстве.

В частности, предусматривается выплата:

дородовой помощи для незастрахованных женщин – 7 тысяч гривен;

единовременной выплаты при рождении ребенка – 50 тысяч гривен;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1 года – 7 тысяч гривен;

выплаты для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 10 500 гривен;

компенсации по программе "еЯсла" – 8 гривен (или 12 тысяч гривен для ребенка с инвалидностью), если мать или отец выходят на работу после достижения ребенком 1 года.

Кроме того, продолжает действовать программа "Пакет малыша". А в 2025 году правительство воплотило в жизнь инициативу "Пакет школьника", с которой родители первоклассников могли получить 5 тысяч гривен для подготовки ребенка к школе.

Важно! По подсчетам, общая поддержка семей от рождения ребенка до достижения им шести лет может достигать около 615 000 гривен.

Какую еще помощь родители могут оформить через Дію?