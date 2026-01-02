Как оформить 50 тысяч гривен на ребенка?
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец, передает 24 Канал.
По ее словам, оформить государственную помощь при рождении ребенка украинцы могут двумя способами:
- обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением;
- сформировать заявку самостоятельно онлайн, воспользовавшись сервисом "еМалятко" в мобильном приложении Дія.
Техническая реализация программы может занять некоторое время, поэтому, если хочется оформить помощь сегодня, нужно обратиться в Пенсионный фонд,
– отметила Шемелинец.
При этом единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить не все, а только родители тех детей, как родились после 1 января 2026 года.
В то же время для детей, которым на 1 января не исполнилось одного года, тоже гарантированы дополнительные выплаты. Родители могут получать ежемесячную поддержку в размере 7 тысяч гривен до достижения малышом годовалого возраста.
Заметьте! Если после 1 января в семье родилось сразу двое или более детей, родители смогут оформить государственную помощь на каждого новорожденного.
Что известно о выплате 50 тысяч "детских"?
В ноябре Верховная Рада приняла законопроект, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Он предусматривает повышение различных детских выплат.
Государство будет поддерживать семьи на каждом этапе – от беременности до первого класса ребенка,
– отметили в ведомстве.
В частности, предусматривается выплата:
- дородовой помощи для незастрахованных женщин – 7 тысяч гривен;
- единовременной выплаты при рождении ребенка – 50 тысяч гривен;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1 года – 7 тысяч гривен;
- выплаты для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, – 10 500 гривен;
- компенсации по программе "еЯсла" – 8 гривен (или 12 тысяч гривен для ребенка с инвалидностью), если мать или отец выходят на работу после достижения ребенком 1 года.
Кроме того, продолжает действовать программа "Пакет малыша". А в 2025 году правительство воплотило в жизнь инициативу "Пакет школьника", с которой родители первоклассников могли получить 5 тысяч гривен для подготовки ребенка к школе.
Важно! По подсчетам, общая поддержка семей от рождения ребенка до достижения им шести лет может достигать около 615 000 гривен.
Какую еще помощь родители могут оформить через Дію?
В 2026 году базовую социальную помощь для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, можно оформить онлайн через приложение Дія.
Воспользоваться этой возможностью могут семьи, которые уже получают одну или несколько социальных выплат. Речь идет, в частности, о помощи малообеспеченным семьям, выплаты на детей для одиноких матерей, а также временную поддержку для детей, чьи родители не платят алименты или место их пребывания неизвестно.
Размер базовой социальной помощи привязан к установленной базовой сумме, которая сейчас составляет 4 500 гривен. В то же время конкретный объем выплат для каждой семьи определяется индивидуально. Сумма помощи рассчитывается как разница между общим объемом базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.