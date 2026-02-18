Якою буде виплата в декреті, якщо жінка застрахована?

Якщо жінка працює офіційно та за неї сплачуються страхові внески, то допомога їй призначається згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

В цьому випадку відпустка "ділиться" на декілька частин. Вона триває:

70 календарних днів до дня пологів;

а також – 56 календарних днів після.

Важливо! Термін відпустки після пологів складає 70 днів, якщо виникли ускладнення або відбулося народження 2 та більше дітей.

Жінкам, віднесеним до 1 – 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів – після пологів),

Зауважимо, що в цьому випадку допомога виплачується в повному обсязі. Скільки реально днів використано до пологів – ролі не грає.

Застрахованим жінкам надається 100% від середньої заробітної плати (доходу). Ця виплата розрахована за встановленим порядком.

Така допомога: