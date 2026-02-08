Яку інформацію про стаж можна перевірити у Дії?

Через "Дію" українці можуть отримати офіційні довідки ОК-5 та ОК-7. Це документи, які містять дані про страховий стаж і доходи, з яких сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Цікаво Виплати для військових: чи може вдова захисника отримати його пенсію

Інформація підтягується з державних реєстрів та використовується для пенсійних розрахунків, соціальних виплат й підтвердження стажу. За даними Пенсійного фонду, ці довідки відрізняються періодом і наповненням.

Довідка ОК-5 охоплює дані з 2000 року та містить інформацію про заробіток, страховий стаж і сплату внесків, які враховують під час призначення пенсії.

Довідка ОК-7 містить інформацію з 2011 року. Зокрема про зарплату, з якої сплачувався ЄСВ, та страховий стаж.

Зазвичай ОК-5 використовують для оформлення пенсії, а ОК-7, своєю чергою, для підтвердження стажу під час розрахунку лікарняних, допомоги з безробіття та інших виплат.

Як отримати довідку через "Дію"?

У застосунку "Дія" довідку можна замовити після авторизації у розділі "Довідки", обравши ОК-5 або ОК-7 та натиснувши "Замовити". Зазвичай документ формується протягом кількох хвилин, після чого його можна переглянути або завантажити.

Через портал "Дія" довідку можна отримати після авторизації через BankID, електронний підпис або Дія.Підпис. Далі потрібно перейти до розділу "Пенсії, пільги та допомога", обрати потрібну довідку, перевірити особисті дані та підтвердити формування документа.

Чи є альтернативні способи отримання довідки про стаж?

Довідку про страховий стаж також можна отримати безпосередньо через Пенсійний фонд особисто або онлайн, повідомили у відомстві. Для дистанційного отримання потрібно авторизуватися на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП, ID.GOV.UA або Дія.Підпису.

Після входу потрібно створити запит у розділі електронних документів, обрати довідку ОК-5 або ОК-7, надати згоду на обробку персональних даних і відправити запит. Сформований документ зазвичай з’являється у кабінеті користувача протягом кількох хвилин, після чого його можна завантажити.

Що варто знати про страховий стаж в Україні?