Через що можна втратити стаж?

Річ у тім, що до 2004 року стаж особи підтверджувався через трудову книжку. Отже, якщо книжка втрачається або містить неточності, то стаж не враховується, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Однак стаж можна буде підтвердити іншими документами, як-от довідки, накази чи відомості про зарплату тощо. Крім того, до списку входять такі:

дані персоніфікованого обліку,

виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій,

письмові трудові договори та угоди з відмітками про їхнє виконання,

інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Водночас окремими документами підтверджується військова служба та навчання.

Наприклад, підтвердити стаж під час проходження військової служби можна військовим квитком, чи довідками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військомати), військових частин і установ системи Міноборони тощо.

А стаж під час навчання можна підтвердити дипломами, свідоцтвами, посвідченням, довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про навчання.