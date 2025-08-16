Через що можуть не зарахувати трудовий стаж?

Часто причина криється в помилках у трудових книжках, загублених документах або недбалості кадровиків. Через це ПФУ може відмовити у зарахуванні окремих періодів роботи до страхового або пільгового стажу, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

Відтак, пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні стажу за наявності наступним причин:

якщо роботодавець не сплачував страхові внески;

якщо записи у трудовій книжці містять виправлення або помилки;

якщо немає підтверджень шкідливих або важких умов праці для пільгового стажу.

Якщо Пенсійний фонд відмовив у зарахуванні стажу, слід звертатися до суду з позовом про оскарження рішення та зобов’язання зарахувати спірні періоди до стажу. Юристи радять звертатися туди одразу після відмови, щоб уникнути затримок у нарахуванні пенсії.

Важливо! Після рішення суду Пенсійний фонд зобов’язаний зарахувати спірні періоди до страхового або пільгового стажу.